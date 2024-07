Grande successo per “ForKenya edition”, l'evento spettacolo della Dance Talent Andria

For Kenya edition, l'evento spettacolo della Dance Talent Andria, non ha tradito le attese. Già dai Giorni precedenti si respirava aria di uno show tutto da vivere in presenza con focus sulla beneficenza, in particolare la raccolta fondi per la costruzione della fattoria Green Hill in Kenya. In questa edizione, organizzata nell'ambito della manifestazione "R...Estate ad Andria", i maestri Riccardo Miracapillo e Annamaria Bruno si sono superati, grazie anche alla collaborazione di Alessandro Di Noia, responsabile Puglia for Kenya. Hanno mostrato uno spettacolo in primis di danza sportiva, ma variegato e pieno di sorprese con show a tema Africano sia dei maestri che dei competitori della Dance talent. Ci sono stati anche spettacoli di ballerini di classe internazionale, tra cui lo special guest Giovanni Tesse, ballerino di Amici, che si è esibito in due show e si è prestato anche alle domande dei presentatori Antonio Memeo e Yris Porro. Tra gli ospiti anche Angelo Pignatelli e Katya Montrone per le Danze standard e Ilenia Sardano per la ginnastica ritmica, che si sono aggiunte alle esibizioni di Marina Tammaccaro per le danze hip hop e Marisa di Gennaro per i balli di gruppo.Lo spettacolo ha visto inoltre le estrazioni in diretta della lotteria solidale con ricchi premi in palio. Tutto il ricavato è andato direttamente a For Kenya, rappresentata dalla Presidente Luna Lamona, che ha illustrato gli obiettivi della Onlus. Presente anche uno stand con manufatti fatti dalle donne kenyote che l'associazione supporta. Ancora una volta la Dance Talent Andria ha saputo fare squadra per la solidarietà, ma anche intrattenere la nostra città con la loro impeccabile preparazione e qualità. La scuola è figlia della federazione italiana danza sportiva Fids - Fidesm, unica federazione italiana di Danza sportiva riconosciuta dal Coni, presente nella serata con il presidente Puglia Alfo Lotito e il responsabile Maestri italiani Tonino Cuocci.Nella serata tra tante altre sorprese, c'è stato l'intervento del famoso cantante pugliese di Zapponeta Nicola Di Bari, che ha salutato la scuola e la città di Andria, e le "Farfalle" della Nazionale Italiana di ginnastica ritmica che sono state presenti con un videomessaggio di supporto e vicinanza all'iniziativa. La serata è stata preceduta da una sfilata di moda a cura di Mariangela Sgaramella con la sua agenzia di modelle luxury and style eventi, per poi concludersi con un grande apprezzamento da parte del pubblico e della critica per l'ottima organizzazione, per lo straordinario talento di Riccardo Miracapillo e Annamaria Bruno, e naturalmente per il costante supporto di Alessandro di Noia alle iniziative umanitarie a sostegno dei bambini dell'Africa.