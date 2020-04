Giunti in Puglia appena 3 ventilatori polmonari per terapia intensiva e 60 pompe a infusione

In nottata è stato segnalato in arrivo un volo della Protezione civile operato dall’Aeronautica militare

l dirigente della Protezione civile regionale, Mario Lerario, comunica che oggi sono arrivati in Puglia dal dipartimento della Protezione civile nazionale tre ventilatori polmonari per terapia intensiva e 60 pompe a infusione.Il fabbisogno complessivo di ventilatori polmonari per la Puglia è di 408, mentre sono appena 29 quelli consegnati fino ad oggi dalla Protezione civile nazionale.