Conclusa la rassegna della Ragioneria Generale dello Stato

26 foto Giunta al termine la rassegna della Ragioneria Generale dello Stato

Sono giunti al termine le celebrazioni per i 150 anni della Ragioneria Generale dello Stato.Il convegno conclusivo si è tenuto nei giorni scorsi, esattamente lo scorso 12 dicembre, presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia, nell'Aula Magna "Valeria Spada". Per l'occasione è stato emesso un francobollo celebrativo da parte di Poste Italiane , applicato su cartoline raffiguranti la storia della R.G.S.L' incontro, per il quale è stato ottenuto il patrocinio della Società Italiana di Storia della Ragioneria (SISR) e della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA), è stato l'atto conclusivo delle iniziative di celebrazione dei centocinquant'anni della Ragioneria Generale dello Stato, svolte nel 2019, da parte del gruppo di docenti foggiani di Economia Aziendale, con il patrocino del Ministero dell'Economia e delle Finanze.Il seminario ha promosso un qualificato momento di approfondimento e di confronto tra la comunità scientifica, il settore pubblico, il mondo delle professioni e la collettività, su alcuni ambiti – da sempre rilevanti nell'economia italiana – concernenti il ruolo della Ragioneria Generale dello Stato, la disciplina della contabilità di Stato, il sistema dei controlli nell'ambito della Pubblica Amministrazione, il perseguimento degli obiettivi di efficacia, di efficienza e quindi di economicità dell'agire pubblico nonché il rispetto della legalità.L'Università di Foggia ha realizzato l'evento in collaborazione con le Istituzioni scolastiche territoriali - con il patrocinio di oltre ottanta enti pubblici presenti nelle Regioni Puglia, Basilicata, Campania, Molise e Calabria, incentrato sulla storia della Ragioneria che ha visto numerose tappe di presentazione nelle diverse sedi istituzionali ospitanti a beneficio delle comunità e degli studenti.La prima presentazione del ciclo della mostra itinerante è avvenuta a Foggia il 18 marzo 2019, promossa e organizzata dall'Università di Foggia in collaborazione con la Ragioneria territoriale dello Stato di Bari/Bat, nella persona del direttore prof. Giuseppe Mongelli, promotore dell'iniziativa, con il patrocinio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.La mostra dal titolo "150 anni a difesa delle risorse pubbliche", totalmente dedicata al secolo e mezzo di vita della Ragioneria Generale dello Stato (1869 – 2019), ma anche ai cambiamenti sociali che in questo periodo hanno caratterizzato il Paese. Il 22 aprile 1869, a Firenze, capitale del Regno d'Italia, veniva approvata la legge istitutiva della Ragioneria generale. L'ente, dipendente dal Ministro delle Finanze, aveva il duplice compito di garantire la conoscenza della situazione finanziaria dello Stato unitario, mediante la corretta e tempestiva tenuta delle scritture contabili e di assicurare la regolarità della spesa pubblica attraverso una regolare programmazione. Infine, la Ragioneria generale doveva tenere in evidenza i risultati dei conti delle entrate e delle uscite di ciascuna Amministrazione, di provvedere al progetto dei bilanci, preventivi e consuntivi, da sottoporre all'approvazione del Parlamento.L'evento ha voluto raccontare con importanti testimonianze il delicato ruolo dell'Ufficio, che tiene in ordine i conti del nostro Paese, anche attraverso il ricordo della figura di Vitantonio De Bellis, ex ragioniere generale dello Stato, nato a Polignano il 9 maggio del 1874, che ha avuto responsabilità di vertice dal 1919 al 1932 e che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia della Ragioneria, segnandola in particolare anche dal punto di vista normativo soprattutto, delle responsabilità che si assume chi lavora in questo dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze.Le manifestazioni, hanno avuto l'ambizione di raccontare, soprattutto a chi non ne conosce il ruolo istituzionale e la funzione socio-economica di controllo e gestione delle risorse pubbliche, la Ragioneria Generale dello Stato. Facendo emergere non soltanto le carte bollate, gli obblighi burocratici e le formalità di rito, ma un po' del "volto umano" e, soprattutto, delle responsabilità che si assume chi è stato chiamato a tenere in ordine i conti della Repubblica Italiana.Il Ragioniere Generale dello Stato Dott. Biagio Mazzotta, nel suo intervento al convegno di Oria ha evidenziato come "il ruolo della Ragioneria Generale dello Stato, risiede nel fornire una garanzia in merito alla corretta programmazione ed alla rigorosa gestione delle risorse pubbliche". L'Istituto, negli anni, ha rivestito un ruolo primario nel nostro Paese, assicurando un puntuale ed efficace supporto al Parlamento e al Governo nel processo legislativo e nell'attuazione delle leggi di bilancio, garantendo, anche nei periodi storici meno fiorenti, un continuo miglioramento dei sistemi e delle metodologie di monitoraggio, analisi e certificazione dei conti pubblici. La Ragioneria Generale dello Stato, sul piano operativo, coadiuva la Pubblica Amministrazione tramite un'efficiente rete di presidi territoriali che, da sempre, ne garantiscono la capillarità di azione. In sostanza, come ha affermato la Dott.ssa Maria Carone (sindaco di Oria, nonché già direttore generale della Ragioneria dello Stato e dell'Istat) è stato mostrato e raccontato quello che è il "cuore pulsante della Ragioneria Generale dello Stato, che pochi conoscono a parte le Amministrazioni pubbliche e gli addetti ai lavori".La Ragioneria Generale dello Stato è un'istituzione fondamentale per la salvaguardia della finanza pubblica italiana.