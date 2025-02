Giunge ad Andria la manifestazione “Pillole di… Sicurezza! Educazione alla sicurezza stradale"

Sesto appuntamento di Pillole di…Sicurezza! Educazione alla sicurezza stradale" per l'edizione dell'anno scolastico 2024-2025, progetto dell'ANSI Comitato di Bari - Associazione Nazionale Scuola Italiana, d'intesa con il Consiglio Regionale - Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale.

, nell'Auditorium Paola Chicco della sede "Manzoni", si svolge una giornata di formazione, per docenti e studenti, così articolata: portano i saluti istituzionali,- Dirigente Istituto Comprensivo "Don Bosco Santo - Manzoni",Mongelli- Presidente ANSI Comitato di Bari e– Lions Club Bari San Nicola.Alle ore 10.00, si svolge un incontro interattivo con docenti e studenti delle classi 2^A, B, C, D, E ed F dell'I.C. "Don Bosco Santo - Manzoni", con l'intervento di:- Educatore stradale Moto Club Bari - FMI,- Educatore stradale Moto Club Bari – FMI,- Docente di Illustrazione Scientifica dell'Accademia di Belle Arti di Bari.Con la partecipazione di- Comandante della Polizia Locale.Il progetto è promosso dal Consiglio Regionale della Puglia-Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, in collaborazione con la Cattedra di Illustrazione Scientifica dell'Accademia di Belle Arti di Bari, il Moto Club Bari A.S.D., l'Associazione aMichi di Michele Visaggi, il Lions Club Bari San Nicola, i fumettisti, gli illustratori scientifici Salvatore Modugno e Luna Montatore. Media partner Canale 100 la Radio.L'iniziativa è patrocinata dalla Città di Bari, dalla Prefettura di Bari, dal Comando della Polizia Locale di Bari e si avvarrà del supporto dell'Associazione Nazionale Scuola Italiana."Pillole di…Sicurezza! Educazione alla sicurezza stradale", giunto ormai alla sesta edizione, è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e ha la finalità di formare gli studenti per sottolineare la responsabilità individuale dei buoni comportamenti da tenere su strada. Il libretto a fumetti, distribuito a tutti gli alunni coinvolti, a supporto delle attività, è sempre aggiornato e nella nuova versione comprende anche regole essenziali per la guida dei monopattini.All'educazione stradale si affianca l'educazione civica, con l'intento di ricavare dalle disposizioni della Costituzione Italiana e dalle altre leggi, piccole regole per la vita quotidiana.Con l'occasione saranno presentati e distribuiti agli studenti il libretto "Pillole di… Sicurezza" e "Diritto, Costituzione e altre perle civiche" edizione 2024.