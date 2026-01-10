Gianni Vurchio e Giovanna Bruno
Gianni Vurchio e Giovanna Bruno
Politica

Giovanni Vurchio eletto nel Consiglio regionale: il messaggio della Sindaca Bruno

"Prima necessità, il nuovo Ospedale in agro di Andria, atteso da tempo, di primo livello e di 400 posti letto"

Andria - sabato 10 gennaio 2026
Proclamati ieri mattina dall'Ufficio regionale centrale della Corte di Appello di Bari i 50 consiglieri regionali eletti. Per Andria confermata l'elezione di Giovanni Vurchio, Presidente del Consiglio Comunale.
Per l'occasione la Sindaca di Andria Giovanna Bruno ha diffuso il seguente messaggio.
«Con la proclamazione di Antonio Decaro a Presidente e oggi degli eletti al Consiglio Regionale, si completa il quadro del nuovo governo della Puglia. Ne siamo ben lieti, finalmente!
In quanto sindaco della Città di Andria rinnovo a nome personale e comunitario gli auguri a tutti i neo consiglieri regionali rivolgendo in particolare a chi rappresenterà la Bat l'appello di avere a cuore le tante questioni che ci occupano, spendendo sin da subito ogni risorsa mentale e temporale, oltre che operativa, per il nuovo Ospedale in agro di Andria, atteso da tempo, di primo livello e di 400 posti letto.
Questa è solo la prima delle necessità su cui mettersi a lavoro, come ha ben dimostrato già il presidente Decaro partendo dal dossier sulla sanità e sulle liste d'attesa.
Auguri di buon lavoro: che sia leale e concreto, per il bene di tutti. La Puglia deve continuare a crescere in maniera corale, rinforzando il suo essere diventata punti di riferimento a livello nazionale per più profili.
Un augurio speciale sento di rivolgere al dott. Giovanni Vurchio, presidente del Consiglio Comunale, eletto nelle fila del Pd. Che il suo impegno prosegua con rinnovato slancio e nuove importanti motivazioni».
  • Comune di Andria
  • sindaco di andria
  • regione puglia
  • giovanni vurchio
Al via la riqualificazione di Via Aldo Moro e Via Appiani. Cantieri dal 19 gennaio
10 gennaio 2026 Al via la riqualificazione di Via Aldo Moro e Via Appiani. Cantieri dal 19 gennaio
Liste d’attesa in sanità, Decaro firma provvedimento: l’obiettivo è il recupero delle prestazioni ambulatoriali prenotate
10 gennaio 2026 Liste d’attesa in sanità, Decaro firma provvedimento: l’obiettivo è il recupero delle prestazioni ambulatoriali prenotate
Altri contenuti a tema
De Mucci (NPsi Puglia): "Buon lavoro agli eletti della lista Lega NPsi Udc" De Mucci (NPsi Puglia): "Buon lavoro agli eletti della lista Lega NPsi Udc" "Al centrodestra pugliese l'appello di far tesoro degli errori del passato"
Sanità, Cgil e Fp Puglia: "Serve confronto con sindacato e piano assunzioni straordinario per colmare carenze organici" Attualità Sanità, Cgil e Fp Puglia: "Serve confronto con sindacato e piano assunzioni straordinario per colmare carenze organici" Le puntualizzazioni a Decaro sui provvedimenti per liste d’attesa in sanità
Al via la riqualificazione di Via Aldo Moro e Via Appiani. Cantieri dal 19 gennaio Vita di città Al via la riqualificazione di Via Aldo Moro e Via Appiani. Cantieri dal 19 gennaio Ecco il piano straordinario per la viabilità. I lavori si concluderanno, salvo imprevisti meteorologici, entro il 31 marzo
Liste d’attesa, Gruppo FdI: “La montagna non ha partorito neppure un topolino" Attualità Liste d’attesa, Gruppo FdI: “La montagna non ha partorito neppure un topolino" "Da Decaro scaricabarile su ASL e categoria medica”
Liste d’attesa in sanità, Decaro firma provvedimento: l’obiettivo è il recupero delle prestazioni ambulatoriali prenotate Attualità Liste d’attesa in sanità, Decaro firma provvedimento: l’obiettivo è il recupero delle prestazioni ambulatoriali prenotate Aperture straordinarie il sabato e la domenica, prolungamenti attività ambulatoriali fino alle ore 23
Giovanni Vurchio ufficialmente consigliere regionale della Puglia Giovanni Vurchio ufficialmente consigliere regionale della Puglia Da Andria il presidente del consiglio comunale proclamato a Bari
Sicurezza sul lavoro: In aumento gli infortuni nelle campagne Territorio Sicurezza sul lavoro: In aumento gli infortuni nelle campagne A darne notizia è Coldiretti Puglia, sulla base dei dati Inail gennaio–ottobre 2025
Intergruppo Consiliare: «Urbanistica opaca e consiglio tagliato fuori: la gravità di una democrazia indebolita» Intergruppo Consiliare: «Urbanistica opaca e consiglio tagliato fuori: la gravità di una democrazia indebolita» Occhi puntati su una struttura di vendita tra via Canosa, Viale Ausonia e Viale dei Comuni di Puglia
Liste d’attesa, Gruppo FdI: “La montagna non ha partorito neppure un topolino "
10 gennaio 2026 Liste d’attesa, Gruppo FdI: “La montagna non ha partorito neppure un topolino"
Sanità, Cgil e Fp Puglia: "Serve confronto con sindacato e piano assunzioni straordinario per colmare carenze organici "
10 gennaio 2026 Sanità, Cgil e Fp Puglia: "Serve confronto con sindacato e piano assunzioni straordinario per colmare carenze organici"
Un convegno all’ I.C. "Jannuzzi Mons. Di Donna " su "Sistemi educativi e devianza "
10 gennaio 2026 Un convegno all’ I.C. "Jannuzzi Mons. Di Donna" su "Sistemi educativi e devianza"
On. Matera (FdI): "Giù tasso disoccupazione grazie governo Meloni "
10 gennaio 2026 On. Matera (FdI): "Giù tasso disoccupazione grazie governo Meloni"
De Mucci (NPsi Puglia): "Buon lavoro agli eletti della lista Lega NPsi Udc "
10 gennaio 2026 De Mucci (NPsi Puglia): "Buon lavoro agli eletti della lista Lega NPsi Udc"
"L'Ipercoop ad Andria chiude per sempre " tra lacrime e applausi
9 gennaio 2026 "L'Ipercoop ad Andria chiude per sempre" tra lacrime e applausi
Giovanni Vurchio ufficialmente consigliere regionale della Puglia
9 gennaio 2026 Giovanni Vurchio ufficialmente consigliere regionale della Puglia
Incidente in zona Pip in tarda mattinata
9 gennaio 2026 Incidente in zona Pip in tarda mattinata
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.