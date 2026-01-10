Giovanni Vurchio eletto nel Consiglio regionale: il messaggio della Sindaca Bruno

Proclamati ieri mattina dall'Ufficio regionale centrale della Corte di Appello di Bari i 50 consiglieri regionali eletti. Per Andria confermata l'elezione di Giovanni Vurchio, Presidente del Consiglio Comunale.Per l'occasione la Sindaca di Andria Giovanna Bruno ha diffuso il seguente messaggio.«Con la proclamazione di Antonio Decaro a Presidente e oggi degli eletti al Consiglio Regionale, si completa il quadro del nuovo governo della Puglia. Ne siamo ben lieti, finalmente!In quanto sindaco della Città di Andria rinnovo a nome personale e comunitario gli auguri a tutti i neo consiglieri regionali rivolgendo in particolare a chi rappresenterà la Bat l'appello di avere a cuore le tante questioni che ci occupano, spendendo sin da subito ogni risorsa mentale e temporale, oltre che operativa, per il nuovo Ospedale in agro di Andria, atteso da tempo, di primo livello e di 400 posti letto.Questa è solo la prima delle necessità su cui mettersi a lavoro, come ha ben dimostrato già il presidente Decaro partendo dal dossier sulla sanità e sulle liste d'attesa.Auguri di buon lavoro: che sia leale e concreto, per il bene di tutti. La Puglia deve continuare a crescere in maniera corale, rinforzando il suo essere diventata punti di riferimento a livello nazionale per più profili.Un augurio speciale sento di rivolgere al dott. Giovanni Vurchio, presidente del Consiglio Comunale, eletto nelle fila del Pd. Che il suo impegno prosegua con rinnovato slancio e nuove importanti motivazioni».