Giovanni Vurchio: "Da oggi sarò il consigliere regionale di tutti"

"Oggi è un giorno che porterò con me a lungo", -lo scrive il neo consigliere regionale, Giovanni Vurchio, eletto nella lista del Partito Democratico, all'indomani della sua proclamazione a componente della massima assise politico amministrativa della Puglia-. "Ricordo bene il momento in cui ho sottoscritto la candidatura: l'emozione mi ha assalito all'improvviso e si è trasformata subito in una motivazione profonda e sincera.

La motivazione di battermi per Andria, la città che amo, per la BAT e per la Puglia che vogliamo continuare a vedere crescere.

Essere proclamato Consigliere regionale della Puglia è un onore e una grande responsabilità.

Ho già espresso al Presidente Antonio Decaro la mia piena disponibilità a mettere a disposizione non solo la mia professionalità trentennale, ma anche il mio impegno quotidiano, l'ascolto e la passione per il servizio pubblico.

L'ho sempre detto nei tanti incontri avuti in questi mesi: sono le persone a fare la differenza, sono loro che decidono. Ed è così che è stato.

Ringrazio di cuore tutte le donne e gli uomini che hanno riposto fiducia in me con il loro voto. Posso assicurare che non è stato sprecato.

C'è tanto da fare e sono convinto che alle parole debbano seguire i fatti, quelli concreti a cui la nostra comunità è legata e che si aspetta. Da oggi sarò il consigliere regionale di tutti".