Furti d'auto: ritrovata dai Carabinieri una Land Rover evoque rubata poche ore prima ad Andria

Una fiammante Land Rover evoque rubata poche ore prima ad Andria, è stata rinvenuta e restituita al proprietario dai Carabinieri del nucleo radiomobile della locale Compagnia,.La vettura, ritrovata insieme ad una Volkwagen Passata rubata giorni prima a Gravina in Puglia, è stata ritrovate nell'agro di Andria, entrambe occultate nei pressi della strada di via Vecchia Spinazzola, pronte o per compiere qualche azione delittuosa o per un c.d. "cavallo di ritorno".Ed i Carabinieri del Nas di Bari, nell'ambito di un servizio specifico, hanno eseguito delle contravvenzioni ad una farmacia di Canosa di Puglia, per la mancata applicazione delle procedure Hccp.