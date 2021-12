Francesco Giorgino nuovo vice direttore del Tg1

Un nuovo e prestigioso incarico per il nostro concittadino Francesco Giorgino: è stato nominato vice Direttore del TG 1, la più importante testata giornalistica televisiva nazionale.54 anni, in Rai dal 1991, Francesco Giorgino, andriese doc, è stato nominato ieri, martedì 21 dicembre, vice direttore del Tg1, testata dove lavora da trent'anni e dove ha ricoperto molti ruoli, a partire da quello di responsabile della redazione politica. Giorgino, che è anche un docente universitario della Luiss di Roma, dove dirige il Master di secondo livello in Comunicazione e Marketing politico ed istituzionale.Insieme alla vice direzione della testata ammiraglia, guidata da Monica Maggioni, continuerà a condurre anche l'edizione di massimo ascolto del Tg1, quello delle ore 20.Giorgino è anche un saggista apprezzato di temi politici, della comunicazione e del marketing. Ma soprattutto non dimentica mai i suoi primi passi nella professione, cominciati negli anni '80 con interviste e reportage e lavoro di redazione nell'emittente andriese Telesveva, dove ha coltivato la sua passione per gli approfondimenti di natura politica, la conduzione dibattiti in diretta e indimenticabili servizi di cronaca locale.