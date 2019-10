Forza Italia Puglia: Anche la Bat si mobilita per la manifestazione nazionale contro il governo

Forza Italia Puglia sarà a Roma il 19 ottobre per partecipare alla manifestazione contro le politiche del Governo delle tasse. "Dopo l'annuncio del presidente Berlusconi, siamo già a lavoro per organizzare la massima affluenza dalla Puglia", dichiarano il commissario regionale, l'on Mauro D'Attis, ed il vice commissario, il sen Dario Damiani.Sono previsti più pullman che partiranno dalle seguenti città della Puglia: Lecce, Brindisi, Polignano, Bari,, Foggia e Taranto.La partenza è prevista per venerdì notte e il rientro per sabato 19. Per info e prenotazioni: 371 343 1342