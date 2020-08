Forza Italia apre la campagna elettorale ad Andria: «Un partito unito e rinnovato»

12 foto Forza Italia avvia la campagna elettorale ad Andria Antonio D'Oria

«Grande entusiasmo e partecipazione quella registrata nella serata di ieri ad Andria per l'apertura della campagna elettorale di FI Andria con la presenza della sen. Licia Ronzulli». Lo afferma in una nota il Segretario Provinciale di Forza Italia,, a margine del primo incontro di presentazione delle cinque liste che compongono la coalizione di centrodestra a sostegno del candidato sindaco Antonio Scamarcio. Ieri sera è toccato a Forza Italia aprire le danze sulla campagna elettorale del centrodestra per il Comune di Andria e la Regione Puglia, con un incontro presso il comitato elettorale del candidato al Consiglio regionale Antonio Nespoli. Il percorso verso le elezioni del 20 e 21 settembre è cominciato, e godrà del sostegno di tutto lo "stato maggiore" pugliese del partito: all'incontro hanno infatti preso parte il vice Commissario regionale di Forza Italia, ile la, vice Presidente del gruppo "azzurro" al Senato, con i candidati andriesi di Forza Italia alla Regione,, e il candidato sindaco della città di Andria,«Un partito profondamente rinnovato - continua la nota di Luigi De Mucci - con donne ed uomini che hanno deciso di scendere in campo per il bene della città di Andria e delle future generazioni. In tanti, forse troppi, facevano il tifo che nella città di Andria si ammainasse la bandiera di Forza Italia, ma, ancora una volta, sono rimasti delusi. Un centrodestra unito non solo a livello regionale a fianco di Raffaele Fitto, ma anche nella città di Andria con il candidato sindaco del centrodestra Antonio Scamarcio. Si deve, in qualsiasi modo, diffidare da operazioni gattopardesche o di civismo tese solo alla difesa di rendite di posizione personali dei soliti mestieranti della politica. Una Forza Italia Andria che sarà al fianco di Antonio Nespoli e di Tonia Pagliaro entrambi candidati al consiglio regionale nella lista di FI Puglia. Fondamentali saranno queste elezioni regionali e comunali ove un'importante affermazione del centrodestra sarebbe l'avviso di sfratto al governo nazionale sostenuto dal poltronismo targato PD e M5S».