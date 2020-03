Fondi di integrazione per il canone di affitto: contributo di oltre 300mila euro al Comune di Andria

21 edi del 2019 20 localizzazione fondi 431 98 anno 2018 Documento PDF

Laha ripartito, per l'anno 2018, il fondo nazionale per l'itra i Comuni della Puglia. A disposizione degli stessi sono state messe anche le risorse assegnate e non spese per la morosità incolpevole al fine di poterle destinare al bando per l'integrazione affitto. I comuni, se decidono di mettere a bando anche le risorse non spese per la morosità incolpevole consentiranno alle famiglie che faranno domanda, di accedere ad un contributo alloggiativo maggiore rispetto agli altri anni.Gli importi ripartiti tra i comuni sono pari a 11.073.177,19 di euro, più 7.893.692,23 di euro da somme per morosità incolpevole impegnate e non erogate ai comuni.I comuni possono aumentare le risorse da mettere a bando con i fondi non spesi da morosità incolpevole che hanno nella loro disponibilità di cassa che ammontano a circa 1.884.244 Euro. L'Assessore regionale alla pianificazione territoriale Alfonso Pisicchio ha stabilito le modalità di riparto dei fondi disponibili e alcuni criteri per accedere ai benefici. Alil contributo spettante per l'la somma per morosità incolpevole impegnata e non erogata da utilizzare per il sostegno alla locazione è invece diAltrisono destinati quali economie da morosità incolpevole nella disponibilità di cassa del Comune.