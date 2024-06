Fondazione Arma dei Carabinieri: a Bari premiati militari nucleo investigativo per operazione svolta su Andria

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 giugno, a Bari, sul tratto del Lungomare Nazario Sauro antistante la Caserma "Bergia" del Comando Legione Carabinieri "Puglia" è stata commemorata, con la cittadinanza e alla presenza di numerose autorità civili, religiose e militari, la ricorrenza annuale della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, che festeggia 210 anni di storia.Anche quest'anno i Carabinieri di Bari hanno voluto celebrare la ricorrenza della propria fondazione tra la gente, per rimarcare la vicinanza alla popolazione, autentico valore e tratto distintivo che da sempre accompagna l'operato di ciascuno di loro al servizio delle rispettive comunità.Tra le ricompense concesse quest'anno vi è anche un Encomio semplice concesso dal Comandante della Legione Carabinieri "Puglia" ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bari per una operazione svolta ad Andria tra il febbraio 2020 ed il maggio 2023.Addetti a nucleo investigativo di reparto operativo di Comando provinciale operante in territorio particolarmente sensibile sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, evidenziando spiccate qualità professionali, non comune intuito investigativo e alto senso del dovere, fornivano determinante contributo a complessa attività d'indagine nei confronti di un'associazione mafiosa dedita alla detenzione illegale di armi clandestine, munizionamento ed esplosivi, nonché allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione si concludeva con l'esecuzione di 20 ordinanze di custodia cautelare ed il sequestro di 12 pistole, 2 fucili, munizionamento vario, 50 kg di tritolo e 40 kg di sostanze stupefacenti​"​.