Inizia il 23 e terminerà il 25 aprile, la 585^ edizione della "Fiera d'Aprile", che ricorda il ritrovamento delle ossa del Santo Patrono il 23 aprile 1438. Di seguito il programma.Piazza Duomo Installazione artistica "Le ali della libertà" a cura dell'Associazione In&yuong;dalle ore 9:00 alle ore 19:00 Dante a colori, Restituzione artistica "street art" del progetto laboratoriale sviluppato con i ragazzi – Villa comunale;11 – 11:30 – 12:00 – 12:30 IAT Piazza Catuma, 19:00 – 20:00 – 21:00 OASI S. Francesco, 20:00 – 20:30 – 21:00 Museo Diocesano, 19:00 – 19:30 – 20:00 Biblioteca Comunale, Lettura "M'arr.cord la Feir d' na volt…" Alfa Teatro;8:30/13:00 – 15:30/21:00 Biblioteca Comunale Mostra "LaudArti";21:00 Oratorio Salesiano Max Paiella di Radio 2 in "Tutto esaurito… ma siete ancora in tempo";10:30 Piazza Catuma "Piazza delle idee" talk;Biblioteca Comunale Laboratorio di lettura sulla mostra LaudArti;10:00 Chiostro San Francesco "Concerto di Primavera" Piccola Orchestra dell'Oasi della Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale "Oasi San Francesco";Raduno ore 16:00 p.zza Santa Maria Vetere. Ore 16:00 – 19:00 Cooperativa Sant'Agostino c.da Bosco di Spirito "Dal seme al pane" Visita alla cooperativa Sant'Agostino;19:00 – 21:00 Casa Accoglienza Santa Maria Goretti – Via Quarti, 11 "Storie Ricucite: Testimonianza volontari di Casa Accoglienza Santa Maria Goretti;19:30 Museo Diocesano.dalle 19:00 Chiostro S. Francesco Degustazione / Raccolta fondi Ucraina;dalle 21:00 Piazza Duomo Musica dal vivo / Flash mob danza;dalle 19:00 Chiostro S. Francesco Degustazione / Musica dal vivo;dalle 21:30 Piazza Balilla Musica dal vivo.da Largo Torneo , Via Padre Niccolò Vaccina; Piazza Bersaglieri D'Italia; Viale Venezia Giulia; Viale Goito; Viale Puglia; Viale Dalmazia; Via Lagnone Santa Croce; Via Gravina di Puglia; Via Polignano a Mare; Viale dei Comuni di Puglia; Viale Ausonia; Via Pietro Nenni; Via Palmiro Togliatti; Via Puccini; Via Giuseppe Verdi; Via Montegrappa; Via Duca di Genova; Corso Cavour; Largo Torneo – Arrivo.