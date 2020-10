Fidelis Andria: pareggia la Juniores, vittoria per gli Allievi

Solo un punto ma tanti rimpianti per la compagine Juniores della Fidelis Andria. I ragazzi allenati da Gino Loconte hanno dominato la gara sin dalle prime battute di gioco ma il match contro il Casarano è terminato con un pareggio a reti bianche. Da segnalare, tra le tante occasioni, l'errore dal dischetto del giovane Di Schiena. Altri 3 punti importanti per gli l'under 17 biancazzurra. I ragazzi allenati dal tecnico Alessandro Di Bari nella mattinata di ieri hanno sconfitto per una rete a zero i pari età della Virtus Corato. Match molto combattuto con occasioni da ambo le parti. Nel finale un guizzo del giovanissimo Orciuolo ha regalato una vittoria fondamentale alla compagine andriese. Rinviata a data da destinarsi la sfida valevole per la 3^ giornata del campionato Giovanissimi tra Fidelis Andria e Progetto Uomo Canosa.La SSD Fidelis Andria 2018, in relazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in data 25 ottobre comunica, come da indicazioni, la sospensione delle gare dei campionati giovanili a carattere regionale, a decorrere da oggi fino al 24 novembre. Sono sospese anche le sedute di allenamento delle categorie Allievi e Giovanissimi fino a lunedì 2 Novembre, in attesa di nuove comunicazioni dalla LND Puglia.