Ferrotramviaria: nuovi orari dall'8 luglio con l'obbligo di mascherina a bordo

La società Ferrotramviaria ha diramato i nuovi orari per le corse ferroviarie ed automobilistiche, a partire dall'8 luglio 2020.Già a partire dal 1° luglio, su ordinanza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il trasporto pubblico regionale, locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano, e il trasporto pubblico non di linea e i servizi autorizzati (taxi, noleggio con conducente, autobus a fini turistici, inclusi i servizi atipici e il noleggio con/senza conducente), hanno ripreso la propria attività a pieno carico, limitatamente ai soli posti a sedere per i quali i mezzi di trasporto sono omologati, evitando comunque che vengano occupati posti vicino al conducente e fermo l'obbligo di usare a bordo protezioni delle vie respiratorie.A seguito del costante monitoraggio delle presenze a bordo dei propri servizi e viste le attuali misure di prevenzione relative all'emergenza Covid-19, in piena ottemperanza da quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente della regione Puglia n.273 del 29 giugno 2020, Ferrotramviaria ha pubblicato il nuovo orario ferroviario ed automobilistico, in vigore a partire da mercoledì 8 luglio.«I mezzi sono regolarmente sanificati nel rispetto delle disposizioni impartite a livello nazionale, per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19» - fa sapere la società - «Nel periodo intercorrente fra i cicli di sanificazione, le attività di pulizia giornaliera a bordo dei mezzi sono effettuate utilizzando specifici prodotti igienizzanti e disinfettanti. Processo analogo di sanificazione e pulizia viene effettuato regolarmente nelle stazioni e nelle fermate.Si ribadisce ai signori viaggiatori che è assolutamente vietato accedere ad i nostri servizi di trasporto senza l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie».