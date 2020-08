Ferragosto al museo, tanti quelli che restano aperti in Puglia per la gioia dei turisti

Sito VENERDì 14 agosto SABATO 15 agosto domenica 16 agosto Anfiteatro Romano di Lecce Temporaneamente chiuso per lavori Temporaneamente chiuso per lavori Temporaneamente chiuso per lavori Antiquarium e Parco Archeologico di Canne della Battaglia 10:00-18:45

Ultimo ingresso ore 18:00 10:00-18:45

Ultimo ingresso ore 18:00 10:00-18:45

Ultimo ingresso ore 18:00 Castel del Monte 10:00-18:45

Ultimo ingresso ore 18:00 10:00-18:45

Ultimo ingresso ore 18:00 10:00-18:45

Ultimo ingresso ore 18:00 Castello di Copertino 11:30-18:30

Ultimo ingresso ore 18:00 Chiuso Chiuso Castello Svevo di Bari 8:30-19:30

Ultimo ingresso ore 18:30 8:30-19:30

Ultimo ingresso ore 18:30 8:30-19:30

Ultimo ingresso ore 18:30 Castello Svevo di Trani Temporaneamente chiuso per lavori Temporaneamente chiuso per lavori Temporaneamente chiuso per lavori Galleria Nazionale della Puglia "Girolamo e Rosaria Devanna" 9:00-20:00

Ultimo ingresso ore 19:00 9:00-20:00

Ultimo ingresso ore 19:00 9:00-20:00

Ultimo ingresso: 19:00 Museo Archeologico Nazionale "Giuseppe Andreassi" e Parco Archeologico di Egnazia Museo:

temporaneamente chiuso per lavori



Parco:

8:30-19:30

Ultimo ingresso ore 18:15 Museo:

temporaneamente chiuso per lavori



Parco:

8:30-19:30

Ultimo ingresso ore 18:15 Museo:

temporaneamente chiuso per lavori



Parco:

8:30-19:30

Ultimo ingresso ore 18:15 Museo Archeologico Nazionale di Altamura 9:00-14:00

Ultimo ingresso ore 13:00 9:00-14:00

Ultimo ingresso ore 13:00 Chiuso Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia 16:00-20:00

Ultimo ingresso ore 19:00 16:00-20:00

Ultimo ingresso ore 19:00 9:30-13:30

Ultimo ingresso ore 12:30 Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle 8:30-19:30

Ultimo ingresso ore 18:15 8:30-19:30

Ultimo ingresso ore 18:15 8:30-19:30

Ultimo ingresso ore 18:15 Museo NAZIONALE ARCHEOLOGICO di

MANFREDONIA Temporaneamente chiuso per lavori Temporaneamente chiuso per lavori Temporaneamente chiuso per lavori Museo Nazionale Jatta ruvo di puglia Temporaneamente chiuso per riorganizzazione e ristrutturazione Temporaneamente chiuso per riorganizzazione e ristrutturazione Temporaneamente chiuso per riorganizzazione e ristrutturazione Parco Archeologico di Monte Sannace 12:30-19:30

Ultimo ingresso ore 18:30 12:30-19:30

Ultimo ingresso ore 18:30 12:30-19:30

Ultimo ingresso ore 18:30 Parco Archeologico di Siponto 12:30-21:30

Ultimo ingresso ore 21:00 12:30-21:30

Ultimo ingresso ore 21:00 12:30-21:30

Ultimo ingresso ore 21:00

In occasione del fine settimana di Ferragosto la direzione regionale Musei Puglia assicura l'apertura dei suoi luoghi della cultura da venerdì 14 a domenica 16 agosto 2020. Al fine di ottenere tutte le informazioni utili al pubblico per l'accesso ai siti in piena sicurezza, rispettando le misure di prevenzione adottate a seguito dell'emergenza da Covid-19, la direzione rimanda al sito web https://musei.puglia.beniculturali.it/musei/ e ai canali social dei singoli musei.Attraverso gli strumenti indicati sulle piattaforme web dell'istituto sarà possibile prenotare la propria visita al Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia o al Parco Archeologico di Monte Sannace, nel sito Unesco di Castel del Monte o alla Galleria Nazionale della Puglia di Bitonto.