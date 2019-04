Fallisce il colpo a Castel del Monte: forzano la porta d'ingresso per impossessarsi della cassaforte

Una banda composta da numerosi individui, ognuno assegnato ad un compito specifico.E' fallito grazie all'intervento delle guardie giurate particolari dell'IVRI, il colpo che "i soliti ignoti" stavano mettendo a segno questa mattina, intorno alle ore 2 alla cassaforte della biglietteria di Castel del Monte.Dopo aver segato un secolare albero di pino mettendolo di traverso sulla strada che dalla ex Taverna Sforza conduce al maniero federiciano, sono riusciti a penetrare all'interno del monumento simbolo della Puglia, forzando il poderoso portone d'accesso.Hanno quindi messo a soqquadro alcune delle stanze in cui si trovano gli ambienti in cui operano gli addetti alla biglietteria, con l'obiettivo di trovare la cassaforte dove sono custoditi gli incassi di queste giornate, in cui "la corona di Puglia" è stata presa d'assalto dai turisti.Ma l'arrivo dei vigilantes, impegnati nei consueti giri di perlustrazione ha mandato all'aria l'infausto progetto.Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco da Barletta per liberare la strada dall'ingombrante albero e la Polizia di Stato di Andria, che con gli agenti della Scientifica sta effettuando i rilievi di rito e l'esame dei filmati delle telecamere di sorveglianza.Nessun oggetto è stato sottratto dai malviventi.