Eventi Natalizi, il plauso di Italia&Friends ai servizi della città di Andria

I concerti e le varie iniziative organizzati, nei giorni scorsi, in occasione delle festività natalizie hanno suscitato apprezzamento da parte dell'associazione di Italia&Friends. Infatti, l'ambasciatore andriese del sodalizio culturale, Antonio Pistillo, ha voluto così esprimere la sua stima per l'impegno profuso dai servizi della città di Andria, dai privati e dal concorso fattivo del tessuto commerciale e produttivo del territorio."Gli eventi natalizi, curati dalla nostra amministrazione, hanno generato, senza ombra di dubbio, un grande senso di appartenenza, conservando nel tempo quelle tradizioni che sono parte integrante della nostra cultura e della nostra storia. Infatti, queste manifestazioni, come ad esempio il concerto jazz dello scorso 21 dicembre, svoltosi sul sagrato della Chiesa dell'Immacolata nel centro commerciale di Andria, hanno avuto un grandissimo seguito, riuscendo in questo modo a raggiungere un duplice obiettivo: garantire un intrattenimento a tutti gli andriesi, agli ospiti della nostra città e promuovere Andria come meta turistica anche invernale".Prosegue Pistillo: "Offrire un qualcosa di bello al territorio, ci fa sentire sicuramente parte di una comunità. Ma anche i privati e le associazioni rappresentano uno dei motori per raggiungere quella coesione sociale a cui questa amministrazione sta lavorando fin dal suo insediamento, garantendo sempre il massimo sostegno a quei sodalizi che hanno a cuore le sorti della nostra città". Conclude l'ambasciatore dei Saperi e Sapori di Puglia. "Non resta che battere le mani quando alcune persone mettono a disposizione, l'impegno, la dedizione e soprattutto l'amore in quello che fanno, a completa disposizione della collettività".