Europee: la lista di Fratelli d'Italia per la circoscrizione Italia del sud

Un solo uscente, quel Raffaele Fitto che nel 2014, con 284712 preferenze, fu il più suffragato di Forza Italia e in assoluto al sud Italia. La lista di Fratelli d'Italia per le elezioni europee del 26 maggio nella circoscrizione Italia meridionale è frutto dell'accordo stretto tra il partito di Giorgia Meloni e il movimento guidato dall'ex presidente della regione Puglia.C'è anche un parlamentare del territorio (il terlizzese Marcello Gemmato, la cui candidatura è da ritenersi "di servizio") oltre alla barlettana Stella Mele, che potrebbe ottenere un buon numero di consensi ad Andria e più in generale nella Bat.L'elenco dei 18 candidati comprende Giorgia Meloni, Rocco Aversa, Denis Nesci, Margherita D'Urbano, Raffaele Fitto, Isabella Gentile, Marcello Gemmato, Maria Rosaria Lagrotta, Maria Letizia, Stella Mele, Caio Giulio Cesare Mussolini, Mario Quaglieri, Carmela Rescigno, Salvatore Ronghi, Alessandra Siciliano, Antonio Tisci, Ugo Tozzi, Lucrezia Vinci.