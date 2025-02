Esce fuori di strada in contrada Papaluca, lievi ferite per una donna ma intervento dei Vigili del fuoco

Powered by

Un'auto con una donna a bordo è uscita fuori strada, non ci sono altri mezzi coinvolti. La donna è rimasta ferita in maniera lieve ma è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Corato. Sul posto anche la Polizia locale di Andria ef il 118 postazione di Andria.



L'automobilista è stata trasportata in pronto soccorso al "Bonomo" di Andria.

Incidente stradale questa mattina, lunedì 3 febbraio, in contrada Papaluca, all'altezza dell'intersezione della provinciale 30 tra Andria e Corato. La strada vecchia per Canosa di Puglia.