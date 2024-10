Encomio per due militari della compagnia Carabinieri di Andria

Encomio Semplice del Comandante della Interregionale Carabinieri "CULQUALBER", concesso al Colonnello Galasso, all'epoca dei fatti Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Reggio Calabria, con la seguente motivazione:

Ieri mattina, il Comandante della Legione Carabinieri Puglia, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri BAT, accolto dal Colonnello Massimiliano Galasso e da una rappresentanza di militari di tutti i Reparti dipendenti.Nel corso della visita vi è stata una piccola cerimonia, nella quale il Generale Del Monaco ha voluto personalmente consegnare alcuni riconoscimenti ai militari dei reparti dipendenti dal Comando Provinciale BAT, distintisi per le attività di servizio più meritorie:"Comandante di Reparto Operativo di Comando Provinciale, impegnato in territorio caratterizzato dalla pervasiva presenza della criminalità organizzata, evidenziando elevate capacità professionali, spiccato senso del dovere e non comune spirito di sacrificio, dirigeva, partecipandovi personalmente, complessa indagine nei confronti di agguerrite consorterie di 'ndrangheta dedite alla commissione di plurimi reati aggravati dal metodo mafioso, finalizzati anche al condizionamento della vita politica locale. L'operazione, che consentiva di eseguire 21 misure restrittive e il sequestro preventivo di 6 società per un valore complessivo di un milione di euro, si concludeva con l'emissione di provvedimenti di scioglimento di organi elettivi comunali, di interdizione antimafia a carico di 21 imprese e di rinvio a giudizio di 39 indagati, esaltando il prestigio e l'immagine dell'istituzione".Provincia di Reggio Calabria e territorio nazionale, gennaio 2021 – agosto 2023."Addetti a Tenenza operante in territorio particolarmente sensibile sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, evidenziando spiccate qualità professionali, non comune intuito investigativo e alto senso del dovere, fornivano determinante contributo a complessa attività di indagine nei confronti di un gruppo criminale ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di materiale esplosivo e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. L'operazione, che riscuoteva unanimi consensi da parte delle autorità locali e della popolazione, si concludeva con l'esecuzione di 16 misure cautelari".Bisceglie, Trani, Lecce e Taranto, gennaio 2023 – 30 agosto 2023."Addetti a stazione distaccata, operante in territorio particolarmente sensibile sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, evidenziando elevate doti professionali, non comune intuito investigativo e alto senso del dovere, fornivano determinante contributo a complessa attività d'indagine nei confronti di un gruppo criminale ritenuto responsabile dei reati di estorsione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, che si concludeva con l'esecuzione di 13 ordinanze di custodia cautelare, di cui 2 in carcere, uno ai domiciliari e 10 divieti di dimora".Andria, novembre 2020 – 2 ottobre 2023Al termine della consegna dei prestigiosi riconoscimenti, il Generale ha rivolto a tutti i Carabinieri espressioni di ringraziamento e di elogio per lo spirito di sacrificio e la professionalità con i quali vengono condotte ogni giorno le attività di prevenzione e di contrasto delle varie forme di criminalità, esortando a proseguire con impegno nell'opera di tutela della legalità, per continuare ad assicurare ai cittadini sempre migliori condizioni di sicurezza.L'Autorità – inoltre - ha incontrato il Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani, Silvana D'Agostino e il Procuratore della Repubblica di Trani, Renato Nitti.