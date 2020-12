Emergenza covid 19: sospesi fino al 30 giugno 2021 i mutui concessi dall’Amministrazione Regionale

Nell'odierna seduta, la Giunta regionale ha prorogato, vista l'emergenza Covid in corso e le relative ricadute economiche per le micro, piccole e medie imprese la sospensione fino al 30 giugno 2021 dei mutui concessi dall'Amministrazione Regionale, per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A., a valere sugli strumenti denominati "NIDI", "Tecnonidi", "Microcredito" e "Fondo a favore delle Reti per l'Internazionalizzazione", traslando il piano di ammortamento dello stesso periodo.