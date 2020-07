Elezioni regionali: Emiliano supera Fitto di 10 punti, secondo i dati dell'elaborazione di Euroresearch Media

Le elezioni regionali in Puglia si avvicinano e cominciano a circolare i primi sondaggi. Stando all'elaborazione presentata oggi dasarebbe avanti rispetto adi ben 10 punti percentuali (38,2% contro 28%), seguiti dacon l'11,7%,2,2%,1,8% mentre Non sa/Non risponde 18,0%.Dallo stesso sondaggio si evince che Emiliano batte gli avversari anche sul discorso fiducia, mentre per quanto riguarda i partiti al primo posto si posiziona il PD con il 20,1% seguito da M5S (19,2%) e Lega (18,1%).Per quanto riguarda inoltre la gestione dell'emergenza Covid da parte del Governatore uscente, le risposte sono in buona percentuale positive dato che il 29,9% si ritiene soddisfatto e il 40,9% dichiara di ritenere che Emiliano abbia fatto tutto il possibile, negativo un 23,6% degli intervistati.Un sondaggio pubblicato invece la scorsa settimana e relativo alle intenzioni di voto non solo in Puglia, ma in tutte le regioni che dovranno confrontarsi con le urne, aveva restituito risultati ben diversi. Ad effettuarlo in questo casoStando a questa elaborazioneporterebbe a casa un 45% dei voti, contro il 38% di, l'11% die il 4% di