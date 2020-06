Elezioni, Forza Italia Puglia: "Discutere di tutte le candidature a sindaco"

"Forza Italia ha richiesto la riunione del tavolo dei segretari regionali del centrodestra sulle indicazioni dei candidati sindaci dei Comuni pugliesi chiamati al voto.Per quanto ci riguarda, tutti gli accordi devono essere ratificati dal livello regionale con particolare attenzione ai profili proposti.Al netto degli accordi nazionali, quindi, tutto va discusso a quel tavolo e non ci sono posizioni già definite, a cominciare dai Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti come Manduria, Ceglie Messapica, Latiano, San Vito dei Normanni, Corato, Palo del Colle, Capurso e Modugno, per finire agli altri non meno importanti. Vogliamo vincere con i migliori candidati che abbiano un profilo di spessore e che siano figure rappresentative dei territori".Nella nota del commissario regionale di Forza Italia, l'on Mauro D'Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani resta quindi esclusa Andria, che, come ricordiamo, fa parte di un accordo nazionale che delega alla Lega il nome del candidato sindaco, com' è già avvenuto lo scorso 25 giugno, con la designazione da parte di Matteo Salvini dell'avvocato Antonio Scamarcio.