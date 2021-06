Due nuovi sacerdoti per la Chiesa di Andria: don Domenico Coratella e don Luigi Gravinese

La Chiesa di Andria si prepara ad accogliere il dono di due nuovi presbiteri che saranno consacrati lunedì 28 giugno 2021, primi vespri della solennità dei Santi Pietro e Paolo, dal vescovo di Andria Mons. Luigi Mansi. La celebrazione si terrà alle ore 19:30 nella Chiesa Cattedrale di Andria.I due nuovi presbiteri sono i diaconi:attualmente presta il suo servizio pastorale presso la comunità di S. Teresa, in Canosa di Pugliache attualmente presta il suo servizio pastorale presso la comunità del Cuore Immacolato di Maria, in Andria.Nell'esprimere gli auguri ai nuovi sacerdoti il vescovo Luigi Mansi ricorda che: «Se lasciamo che Dio con la sua Parola, illumini gli ambiti e le azioni della vita i mutamenti non faranno più paura. Se lasciamo che il Maestro ci guidi nella Vita, nella Verità e nella Giustizia sarete uomini liberi e di buona volontà pronti a fare ed essere pace, capaci di conversione nella dimensione dell'incontro e della relazione fraterna. Pronti a fare giustizia per i tanti considerati ultimi della società, ma primi per Dio. Uomini capaci di fare resurrezione in un mondo dove alcuni danno morte».L'appuntamento è dunque fissato per la sera di lunedì 28 giugno alle ore 19:30 nella chiesa Cattedrale "S. Maria Assunta in cielo" di Andria.A causa dell'emergenza sanitaria, che impone accessi limitati, la celebrazione sarà trasmessa in diretta TV su Teledehon, canale 18 e in hd 518.