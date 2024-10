Due nuovi autobus suburbani a metano in dotazione al Comune di Andria

Saranno in circolazione a partire da lunedì 14 ottobre prossimo i due nuovi autobus suburbani a metano che la Regione Puglia ha acquistato e assegnato, tra 148 Comuni beneficiari, anche ad Andria, concessi in usufrutto alle imprese titolari del contratto di servizio TPL, con l'obiettivo di togliere completamente dalla circolazione e rottamare gli Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, sostituendoli con mezzi a basso impatto ambientale e dotati dei più moderni sistemi di sicurezza a bordo e in marcia.«Da qualche giorno, grazie al lavoro del Dirigente dell'Ufficio Mobilità e di tutto il suo staff - abbiamo a disposizione per il Servizio del Trasporto Pubblico Locale due nuovi autobus, completamente a metano e dotati di tutti i più recenti sistemi di comfort e sicurezza – spiega l'assessore alla Mobilità Pasquale Colasuonno - Sono una boccata d'aria nel nostro parco mezzi non proprio di ultima generazione».Saranno presentati alla città: gli autobus saranno esposti a, per conoscerne tutte le potenzialità. L'iniziativa rientra nel Festival della Mobilità Sostenibile RIGENERANDRIA organizzato dall'associazione Urban Mobility.Saranno presenti l'Assessore alla Mobilità Pasquale Colasuonno, l'assessore alla Qualità della Vita Savino Losappio, Antonio Leonetti presidente di Urban Mobility ed il Presidente A.S.A. Michele Sabato.