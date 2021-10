Drammatico incidente stradale nei pressi della Basilica di Santa Maria dei Miracoli

Scontro frontale tra due auto sulla strada provinciale n. 124 (via Canne della Battaglia) in prossimità della Basilica di Santa Maria dei Miracoli.È accaduto intorno alle ore 10 di oggi, martedì 12 ottobre, all'incrocio con la strada comunale n. 67, tra un'autovettura Audi Q3, condotta da un 33enne andriese, e una Daewoo Matiz, condotta da un 62enne piemontese , che trasportava quale passeggero una donna 74enne.Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria, intervenuti immediatamente sul posto e che hanno attivato i soccorsi sanitari del 118 successivamente sopraggiunti con autoambulanza, le suddette auto sono pervenute tra loro a collisione, a seguito della quale l'Audi è fuoriuscita di strada, ha urtato contro un muretto in calcestruzzo, ha parzialmente abbattuto una ringhiera metallica e si è ribaltata su se stessa. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'autovettura Renault Clio in sosta sulla banchina all'ingresso di una proprietà privata.Il conducente dell'Audi e la passeggera trasportata sulla Daewoo sono stati trasportati in codice rosso per dinamica al Pronto soccorso dell'Ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria e sono attualmente ancora sottoposti alle cure dei sanitari mentre l'altro conducente ha riportato lievi lesioni.Il traffico è stato rallentato ed è proseguito a senso unico alternato per consentire alla Polizia Locale l'esecuzione dei rilievi foto-planimetrici, risultati piuttosto complessi, nonché la rimozione dei veicoli non marcianti a mezzo di carro-attrezzi e la pulizia della strada dai detriti prodotti dallo scontro dei veicoli.La normale circolazione sulla strada provinciale è stata ripristinata alle ore 13.E purtroppo, secondo la recente indagine ACI e Istat, nel 2020, sulle strade italiane, si sono registrati ben 118.298 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 2.395 morti e 159.248 feriti. I 30 morti del Sud Sardegna (+76,5% ricomprendendo più provincie), i 22 della BAT provincia (Barletta-Andria-Trani, 120%) e i 12 di Oristano (+140%) segnalano una brutta preminenza.