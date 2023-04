"Dove al Sud" pubblica un video clip su Andria

, due travel blogger titolari di un profilo instagram "seguito da più di, conosciuti per i loro viaggi alla scoperta delle tipicità del Mezzogiorno, nei giorni scorsi hanno condiviso un video sui loro canali social intitolato "Andria (Puglia)".Unche mostra in solo in 3 minuti le. «Il Video è di repertorio dei nostri tour da Travel e Food Blogger alla scoperta delle bellezze d'Italia» si legge in uno dei commenti in risposta ai loro follower.Daniele e Daniela hanno ripercorsoassolutamente presso la città Federiciana.Sono partiti dal centro storico da Porta Sant'Andrea e passeggiando nel centro storico di Andria hanno fatto tappa a Piazza Manfredi e quindi la Chiesa di San Domenico, visto la Torre dell'Orologio, ammirato piazza La Corte con Palazzo Ducale, e l'immancabile tappa al quartiere Casalino passando per il vicolo più stretto. Per poi passare da Piazza Duomo e visita alla Cattedrale dove hanno potuto vedere la cappella della Sacra Spina e la sua Cripta, dove sono conservate le spoglie delle due moglie di Federico II di Svevia.La loro visita è proseguita a Parco IV Novembre e passeggiato per Corso Cavour visitando il Museo Diocesano di Andria e poi anche il Museo del Confetto. Non meno importante anche il passaggio dalla storica Piazza Sant'Agostino con annessa la Chiesa di Sant'Agostino, costruita ai tempi di templari e la Chiesa San Francesco