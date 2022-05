Lo abbiamo scritto e riscritto: la provinciale n.2 Andria Canosa di Puglia, la ex sp 231 per intenderci e la provinciale che da Montegrosso porta a Troianelli fino a raggiungere Andria, con il notevole carico di traffico rinveniente dagli infiniti lavori di allargamento stradale della sp 2, sono diventate due strade ad alta pericolosità.I continui incidenti stradali che la funestano ormai quotidianamente, stanno a dimostrare quanto la situazione diventi giorno per giorno sempre più difficile e se non avviene il dramma è veramente perché qualcuno da lassù ci mette la toppa.Quello che raccontiamo è solo quello che è successo questa mattina: dalle ore 10 in poi di sabato 28 maggio sono accaduti ben due incidenti a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro e per giunta a pochi chilometri di distanza.Il primo è accaduto al rondò che dalla provinciale Andria Canosa di Puglia porta a Montegrosso: una Fiat Panda ed un Fiat Doblò si sono impattati finendo fuori strada: per i due conducenti solo lievi ferite ma tanto spavento.Dopo pochi minuti, ma questa volta al bivio per Minervino della provinciale che da Montegrosso porta a Troianelli e quindi ad Andria stessa scena: ancor auna volta un Fiat Doblò ed una Ford C Max si sono impattate. Anche in questa situazione solo feriti lievi, ma macchine rimaste in panneIntervento sia del personale del Pronto Intervento del Comando della Polizia Locale di Andria, per il primo mentre per il secondo una volante del "113" della Polizia di Stato. Per tutti i mezzi è stato necessario l'intervento di carri gru, mentre il soccorso stradale di Scaringella ha avuto il suo bel da fare per ripulire le carreggiate. Per entrambi il servizio 118 è giunto con ambulanze da Andria e da Canosa di Puglia. Da sottolineare che per entrambi i casi si trattava di persone coinvolte negli incidenti mentre stavano trasportando derrate alimentari da e per aziende della zona di Montegrosso e Troianelli.Una situazione divenuta drammatica che ha portato numerosi residenti e titolari di aziende ed imprese della zona non solo ad adire la magistratura ordinaria ed amministrativa per questi infiniti lavori di allargamento stradale che non hanno mai fine, ma anche con esposti e denunce di rilievo penale, che siamo sicuri terranno conto delle condizioni di estrema pericolosità cui sono costretti a convivere tante persone che per vari motivi utilizzano queste arterie stradali.