Donna di Andria ferita sulla sp231 a causa dell'auto finita fuori strada

E' rimasta ferita una donna di Andria, sulla strada provinciale 231, agro di Canosa di Puglia, direzione Cerignola, in un incidente stradale avvenuto ieri, poco dopo le ore 8. L'autovettura sulla quale viaggiata, una Chevrolet a causa del manto stradale reso viscido, perdeva il controllo uscendo fuori strada. La malcapitata è stata quindi soccorsa da una ambulanza del servizio 118 è trasportata in codice arancione presso il pronto soccorso dell'ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria per le cure mediche.Prima degli esami radiologici, la donna è stata medicata ad una ferita lacero contusa sull'occhio sinistro sino alla fronte. Sul posto anche i Carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Andria che hanno effettuato i rilievi planimetrici e fotografici.