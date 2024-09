Dal 19 al 22 settembre “RigenerAndria”: il Festival dedicato alla mobilità sostenibile

Si svolgerà in città nei giorni 19, 20 e 22 settembre, il festival dedicato alla mobilità sostenibile organizzato dall'Assessorato alla mobilità e traffico, alla Bellezza e l'associazione Urban Mobility, in occasione della Settimana Europea della Mobilità. Talk, pubblici dibattiti ma anche musica e intrattenimento per parlare di mobilità in città, sostenibilità urbana e qualità di vita.Il Festival si aprealle ore 19 con "LA CITTÀ DI 15 MINUTI", in Sala Consiliare: parteciperanno la Presidente di Legambiente Puglia dott.ssa Daniela Salzedo, il Civic Designer dell'Università della Basilicata arch. Saverio Massaro, il dirigente della Direzione Scientifica di Arpa Puglia ing. Roberto Primerano, ing. Giuseppe Pistillo componente dell'Ordine degli Ingegneri della Bat, la Sindaca di Andria Giovanna Bruno e l'Assessore alla Mobilità Pasquale Colasuonno. Alle 21,00 intrattenimento musicale nel chiostro di San Francesco con il duo Valeria Mosca e Riccardo Lorusso., nell'officina San Domenico lo spettacolo a cura dell'ALFA Teatro anticipata da un dibattito che pone al centro della chiacchierata le opinioni delle associazioni del territorio come 3Place, Italia Nostra, Fiab Bisceglie, Pin Bike e Urban Mobility., giornata conclusiva, da Piazza Catuma alle ore 10 partirà la X edizione di "Andria Pedala", iniziativa nata dalla volontà dell'assessorato alla Mobilità, una passeggiata in bicicletta in sinergia con il circolo AVIS di Andria. Ad ottobre, invece, ci sarà uno spin off del Festival, con la presentazione degli autobus urbani che la Regione Puglia ha acquistato per la città di Andria.«E' un evento rilevante – rimarca l'assessore Colasuonno – in vista anche dei cambiamenti che la città si appresta a vivere come con la ciclovia, il Pin Bike, il PUMS ecc.. E' il momento di approfondire con la città i temi legati alla mobilità alternativa e sostenibile, riaffermando al contempo la necessità di un cambio di passo per la qualità di vita, in cui l'Amministrazione è chiamata a fare la propria parte».«Noi di Urban Mobility – spiega il Presidente di Urban Mobility, Antonio Leonetti - pensiamo sia importante operare su due punti fondamentali, il primo legato alla cultura dell'ambiente, di conseguenza, alla sua salvaguardia preservando il territorio in cui viviamo attraverso azioni positive come la riduzione dell'utilizzo dell'automobile, il riciclo, la riforestazione delle nostre strade. Pensiamo, però, che in parallelo l'amministrazione comunale e regionale devono comprendere che affinché la mobilità sostenibile diventinrealtà, occorre mettere in pratica un servizio competitivo almeno pari o persino migliore rispetto a quello concesso dall'automobile privata. Solo la combinazione di queste due azioni porterà al vero cambiamento».