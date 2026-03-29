Da Andria a Londra: il cuore della Puglia batte nel Regno Unito con Riccardina Brudo e il "Puglian Italian Fest"

C'è un filo invisibile, ma d'acciaio, che unisce i campanili della Puglia alle guglie di Westminster. A tirare questo filo con passione e dedizione è Riccardina Brudo, fiera cittadina andriese che da anni ha fatto di Londra la sua casa, senza mai recidere le radici con la sua terra d'origine. Oggi, Riccardina torna a far parlare di sé e della sua comunità con una notizia che profuma di casa: la nascita del Puglian Italian Fest, in programma dal 6 al 15 giugno 2026.L'evento, organizzato dall'associazione Pugliesi nel Mondo UK — di cui la Brudo è membro attivo del consiglio direttivo — non sarà una semplice rassegna, ma una vera e propria immersione sensoriale nella cultura e nell'identità pugliese nel cuore pulsante della metropoli britannica.Il festival si preannuncia ricco e variegato. Il cinema d'autore troverà spazio con la proiezione della pellicola "La Bell'Èpokér" del compianto regista Nico Cirasola, un omaggio alla creatività visionaria della nostra regione. Non mancheranno mostre fotografiche capaci di catturare la luce del Sud e momenti di alto profilo istituzionale, con serate di gala presso il Consolato Generale d'Italia a Londra, a testimonianza del valore diplomatico e culturale che la comunità pugliese riveste all'estero.Ma il cuore pulsante della manifestazione sarà, come sempre, il contatto umano e la tradizione. Uno dei momenti più attesi vedrà proprio Riccardina Brudo protagonista di una serata dedicata al food. Non aspettatevi una lezione di cucina asettica: Riccardina scenderà in campo con la sua storica spatola, quella che l'accompagna da sempre, per mostrare ai londinesi l'arte antica di preparare le orecchiette fatte a mano."È un gesto d'amore verso le mie origini," sembra sussurrare ogni movimento delle sue mani, capaci di trasformare acqua e farina in un racconto di vita vissuta tra Andria e la City.Dopo aver raccontato con successo realtà come Spigadolce, Riccardina Brudo si conferma un'ambasciatrice instancabile della "pugliesità". Il Puglian Italian Fest promette di essere l'evento dell'anno per i tantissimi corregionali residenti nel Regno Unito e un'occasione imperdibile per il pubblico internazionale di scoprire che la Puglia non è solo una meta turistica, ma un modo di sentire, di accogliere e di creare bellezza.L'appuntamento è dunque per giugno 2026: Londra si prepara a scoprire che, tra un tè pomeridiano e una corsa in metro, c'è sempre spazio per il calore di un'orecchietta andriese e il sorriso di chi non dimentica da dove viene.