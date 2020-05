Coronavirus, volontari del 118: una proposta per la loro stabilizzazione

"L'emergenza sanitaria in corso ci ha dimostrato quanto sia sempre più indispensabile l'immenso lavoro dei soccorritori volontari. Per questo occorre dare stabilità a questa categoria, vitale per la tenuta del sistema ma spesso priva di tutele e di diritti. E facciamolo da subito con la mia mozione depositata nelle scorse ore in Consiglio regionale – e da discutere nella prossima seduta - per impegnare assessore alla Sanità e giunta a prevedere in tempi brevi l'eventuale stabilizzazione dei volontari della rete 118".Lo dichiara il consigliere regionale di Senso Civico – Un Nuovo Ulivo per la Puglia, Giuseppe Turco."Conosco ragazze, ragazzi e adulti che con elevata responsabilità professionale e umana non si sono mai tirati indietro nell'affrontare il nemico invisibile del coronavirus. Instancabilmente ci hanno aiutato a reggere il sistema e a fronteggiare anche i casi più urgenti. Anche a loro, quindi, tocca un bonus sanità per questa emergenza come a tutti coloro che hanno fronteggiato il virus. Ora è arrivato il momento di ripagarli prevedendo forme certe di tutela contrattuale. Non si perda altro tempo", conclude il consigliere regionale Giuseppe Turco.