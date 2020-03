Coronavirus: é una donna di Andria il quarto caso accertato nella Bat

È salito purtroppo a quattro il numero di positività al coronavirus nel territorio della Bat. Una donna andriese, moglie di un paziente già contagiato da Covid-19 e ricoverato da venerdì scorso, ha contratto il virus ed è stata trasportata da un'ambulanza dedicata nel reparto malattie infettive dell'ospedale civile "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie, punto di riferimento di livello regionale per l'emergenza.La donna, già in quarantena insieme ai familiari più stretti a seguito dell'esito positivo del tampone effettuato sul marito, ha accusato ulteriori sintomi e se n'è reso necessario il ricovero.Sono stazionarie, intanto, le condizioni degli altre tre infetti, tutti degenti del nosocomio biscegliese: il 47enne imprenditore barlettano residente a Trani, il 59enne andriese consorte della quarta contagiata e il 60 enne di Margherita di Savoia.Quarta vittima in Puglia nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo: si tratta di un'88enne di Copertino spirata al "Vito Fazzi" di Lecce, affetta da altre patologie, cardiopatica e risultata positiva al test. 57, al momento, i casi accertati di infezione da Coronavirus, 25 dei quali nel foggiano con tre deceduti, 11 nel leccese (con un decesso), 9 nel barese, 5 nel brindisino, quattro nella Bat e tre nel tarantino.