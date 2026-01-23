Convocato il Consiglio Comunale per giovedì 29 gennaio

Si discute di bilancio di previsione, DUP e Multiservice

Ordine del Giorno:

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2026-2028 Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2026/2028 e documenti allegati Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale per la RETTIFICA e INTEGRAZIONE alla Delibera di Consiglio Comunale n. 138 del 27/11/2025 inerente la "L.R. 19 dicembre 2023, n. 36 "Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse". Art. 4 – Delibera attuativa ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio). Controdeduzioni alle osservazioni depositate e approvazione definitiva.". Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: "Procedimento di ritipizzazione urbanistica di aree nel Comune di Andria (D.G.C. N.208/26.11.2016). Ottemperanza alla Sentenza del TAR Puglia-Bari N. 3587/2000 - Ritipizzazione del suolo identificato in catasto foglio 32 p.lla 420 oggi 371 sub 1, di proprietà degli "Eredi C. F." ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.56/1980. Adozione."

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: "Affidamento, secondo il modello "in house providing" alla Società Andria Multiservice S.p.A. dal 2026 al 2030 , dei servizi manutenzione ordinaria degli edifici comunali e impianti sportivi, manutenzione ordinaria strade di proprietà comunale, manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione, manutenzione del verde pubblico, custodia e pulizia impianti sportivi, apertura parchi e pulizia bagni, affissione e defissione manifesti, supporto alla gestione delle attività di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale, pulizia uffici comunali, mercato ortofrutticolo, tribunale, gestione e manutenzione di Sistemi IP e PDL. Approvazione relazione

Seguiranno Ordini del Giorno /mozioni (n. 10)

O.d.G.: "Aumento del canone per i dehors e conseguenze per cittadini e imprese." (presentato dai Consiglieri Coratella Michele, Coratella Vincenzo, Grumo Gianluca – prot. n. 0032064 del 24.03.2025)

O.d.G urgente: "Messa in sicurezza della S.P. 13 Andria – Bisceglie. Impegno dell'Amministrazione Comunale a sollecitare il Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani ad assumere immediatamente le iniziative necessarie." (presentato dal Gruppo Consiliare Andria bene in Comune – prot. n. 0037893 del 08/04/2025) O.d.G.: "Intitolazione di una via cittadina alla memoria di Sergio Ramelli" (presentato dai Consiglieri Andrea Barchetta, Nicola Marmo, Luigi Del Giudice – prot. n. 0045153 del 29.04.2025)

O.d.G.: "Proposta di intitolazione di una via o spazio pubblico alla memoria di Benedetto Petrone." (presentato dai Consiglieri Di Lorenzo, Grumo, Coratella Vincenzo e Coratella Michele – prot. n. 0054179 del 22.05.2025)

O.d.G.: "La Città di Andria condanna fermamente il genocidio che sta avvenendo a Gaza" (presentato dal Gruppo Consiliare PD – prot. n. 0057181 del 03.06.2025)

O.d.G.: "Emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza – sospensione dei rapporti commerciali e istituzionali con lo Stato di Israele – Revoca del gemellaggio enogastronomico" (presentato dai Consiglieri Coratella Michele, Coratella Vincenzo, Di Lorenzo Michele e Grumo Gianluca – prot. n. 0057673 del 04.06.2025).

O.d.G.: "Riconoscimento dello Stato di Palestina" (presentato dai Consiglieri Raffaele Losappio, Francesco Bruno e Gianluca Sanguedolce – prot. n. 0059764 del 10.06.2025)

O.d.G.: Documento di indirizzo del Consiglio Comunale in materia di OPERE PUBBLICHE E FINANZA DI PROGETTO (presentato dai Consiglieri Raffaele Losappio, Francesco Bruno e Gianluca Sanguedolce – prot. n. 0066961 del 01.07.2025) O.d.G. in materia di Determinazioni dirigenziali emesse dal Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Controllo del Territorio sul tema delle assegnazioni dei Lotti ricadenti nell'ambito della zona P.I.P. (presentato dai Consiglieri Di Lorenzo, Coratella M.le e Grumo – prot. n. 0077277 del 25/07/2025). MOZIONE per la pace e la tutela dei civili nella Striscia di Gaza. (a firma di vari Consiglieri Comunali – prot. n. 0091743 del 15/09/2025)

Il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Giovanni Vurchio, all'esito della Conferenza dei capigruppo ha convocato la prossima seduta di consiglio comunale per giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 16, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria e in unica convocazione. I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming.