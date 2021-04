Continua la vaccinazione degli over 80 su tutto il territorio della Asl Bt

Settimana dedicata alla vaccinazione dei pazienti oncologici della Puglia e al completamento degli over 80.Continua la vaccinazione degli over 80 su tutto il territoriontro la fine della settimana saranno completate tutte le prime dosi mentre continua la somministrazione delle seconde dosi così come da programma. La vaccinazione dei pazienti oncologici è in programma presso l'ospedale Dimiccoli di Barletta e andrà avanti fino alla fine della settimana. Intanto la distribuzione di vaccino Moderna ai medici di medicina generale consente di continuare la vaccinazione a domicilio eseguita senza sosta fino ad ora dagli Uffici di igiene del Dipartimento di Prevenzione. A oggi il totale delle dosi somministrate ammonta a 47717: gli over 80 che hanno ricevuto già la prima dose sono 9771.AlNella giornata di oggi sono state somministrate circa 300 dosi di vaccini antiCovid a pazienti oncoematologici, pazienti con patologie urologiche neoplastiche in attesa di intervento, minori dai 16 ai 18 anni affetti da nefropatia cronica e i loro caregiver. Sono state avviate anche le vaccinazioni in reparto: le squadre di vaccinatori si sono recate nei reparti per vaccinare direttamente a letto i pazienti oncologici ricoverati.Inoltre, il Policlinico di Bari, alla luce della disponibilità di dosi annunciata dalla Regione Puglia, ha deciso di accelerare i tempi del piano vaccinale contro il Covid19: la direzione strategica dell'azienda ospedaliero-universitaria ha disposto l'apertura notturna degli ambulatori per la somministrazione del vaccino per sabato 10 aprile. In occasione della "notte dei vaccini" saranno completate le vaccinazioni contro il Covid19 destinate ai pazienti affetti da patologie tumorali in cura presso il Policlinico di Bari e ai rispettivi caregiver. In agenda ci sono oltre 2mila somministrazioni riservate a pazienti oncologici, oncoematologici, donne con tumori ginecologici, pazienti in radioterapia e in chemioterapia e per le persone che si prendono cura di loro. Il personale del Policlinico di Bari sarà impegnato in 42 ambulatori per tutta la giornata con somministrazioni calendarizzate fino a notte.Proseguono le vaccinazioniin favore di over 80 e pazienti fragili: l'obiettivo è terminare queste categorie entro domenica come da cronoprogramma stabilito dal piano strategico vaccinale. Oggi sono state somministrate tra mattina e pomeriggio 3.690 dosi di Pfizer e consegnate ulteriori 1.507 dosi di Moderna. Finora sono stati somministrati 76.012 vaccini tra prime e seconde dosi per gli ultra ottantenni. Le somministrazioni procedono senza sosta attraverso la rete degli hub di popolazione e i centri distrettuali e ospedalieri, e in parallelo vanno avanti le consegne dei vaccini disponibili per i medici di Medicina generale che hanno scelto il proprio studio come sede vaccinale per over 80 a domicilio disabili gravi e pazienti fragili. Il NOA sta procedendo con l'assegnazione delle dosi vaccino Moderna, domani e venerdì. Entro il fine settimana si partirà anche con la prima distribuzione di Pfizer ai medici di assistenza primaria – sono più di 500 nel territorio della ASL – che hanno optato per le sedi aziendali. Sono complessivamente 39 i centri vaccinali in tutto il territorio provinciale, di cui alcuni riservati ai medici di Medicina generale. Intanto è pronto il piano delle vaccinazioni per i pazienti oncologici al San Paolo e all'ospedale Perinei di Altamura. Le sedute saranno organizzate in base al calendario delle terapie dei pazienti in atto.Giornata di somministrazioni anche all'dove sono stati vaccinati 72 pazienti e rispettivi caregiver e conviventi. Da domenica 4 aprile all'oncologico barese sono state vaccinate in tutto circa 350 persone. Il personale dell'Istituto sta contattando i pazienti attualmente in cura e coloro che hanno sospeso i trattamenti da meno di 6 mesi per comunicare loro data e ora fissata per la somministrazione.Sono iniziate oggi anche le somministrazioni all'di Castellana Grotte ai pazienti oncologici, che in tutto sono circa 400, che verranno completate sino a domenica, salvo i pazienti che devono seguire tempi differenti legati alle terapie.Nellasaranno vaccinati sabato prossimo circa 400 pazienti oncologici. Continuano anche le vaccinazioni per gli over 80: oggi in calendario nel centro di Bozzano, a Brindisi, vaccinazioni per 200 anziani, a Ceglie Messapica per 180 e a Fasano per 160 ultraottantenni. Domani in programma le somministrazioni di 1.275 dosi per anziani over 80 così distribuite: 415 nel centro vaccinale di Bozzano, 220 a San Pancrazio Salentino, 160 a Fasano, 160 a Francavilla Fontana e 320 a San Pietro Vernotico.Laha avviato la vaccinazione dei pazienti oncologici nel reparto di Oncologia dell'Ospedale di Scorrano, in corso la vaccinazione a Casarano, Gallipoli e Lecce.Entro sabato si concluderà la vaccinazione dei pazienti trapiantati, dei pazienti dializzati e dei caregiver. La ASL Lecce inoltre accelera per concludere in tempi rapidi la vaccinazione degli over 80. I cittadini over 80del Distretto Socio sanitario di Lecce che non hanno ancora ricevuto la prima dose potranno recarsi in base a un calendario organizzato per Comune di residenza e per iniziale del cognome in tre grandi hub: i residenti a Lecce, Surbo, Arnesano, Monteroni e San Pietro in Lama nella Caserma Zappalà; i residenti a San Cesario, Lequile, San Donato nel Museo Castromediano; i residenti a Cavallino e Lizzanello nella Casina Vernazza di Cavallino (info su http://rpu.gl/gxtjz ).Prosegue la vaccinazione degli over 80 negli altri Distretti sociosanitari.E proseguono le somministrazioni delle seconde dosi alle persone ultraottantenni nei centri vaccinali dellaSedute straordinarie, oggi, direttamente in loco, a Ordona, Deliceto e San Paolo di Civitate dove si stanno somministrando anche le prime dosi alle persone di età compresa tra 70 e 79 anni. Oggi i medici di medicina generale hanno ritirato 944 dosi in tutta la provincia per le somministrazioni a domicilio agli ultraottantenni non autosufficienti e per le vaccinazioni delle persone estremamente vulnerabili. Nel comune di Foggia la ASL, in collaborazione con l'ordine dei medici, sta allestendo un Punto Vaccinale presso la sede dell'ordine (in via Vincenzo Acquaviva, n. 48) che sarà utilizzato dai medici di medicina generale per la vaccinazione dei propri assistiti estremamente vulnerabili.Continua anche la campagna vaccinale della polizia penitenziaria secondo la calendarizzazione concordata con i direttori degli istituti penitenziari.Nell'ospedale di Cerignola sono stati vaccinati 65 caregivers.Nell'ospedale di San Severo, tra giovedì 8 e venerdì 9 aprile, saranno vaccinati tutti i 100 pazienti oncologici in cura.Presso l'IRCCS "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo sono stati già vaccinati i pazienti nefropatici mentre sono in corso le somministrazioni ai pazienti oncologici ed ematologici. A breve partirà anche la vaccinazione delle persone affette da malattie rare. In tutto saranno vaccinate oltre 3.000 persone.Nel dettaglio: in provincia di Foggia sono state somministrate, ad oggi, 113.543 dosi di vaccino anti Covid di cui 74.228 prime dosi e 39.315 seconde dosi.Hanno ricevuto la prima dose 28.985 persone ultraottantenni; di queste, 18.943 hanno effettuato anche la seconda somministrazione. Al momento, hanno già ricevuto la prima somministrazione 2.332 persone di età compresa tra 70 e 79 anni. Vaccinate, ad oggi, 1.384 persone estremamente vulnerabili.Inprosegue la campagna vaccinale dei pazienti fragili. Nei prossimi due giorni saranno vaccinati i circa 1.800 pazienti oncologici di Taranto e provincia, che si aggiungeranno agli oltre 300 pazienti già vaccinati negli scorsi giorni negli ambulatori oncologici della rete ospedaliera.Inoltre, come da calendario, stamane sono stati vaccinati 80 trapiantati presso il SS. Annunziata, 20 emodializzati presso il Centro Dialisi di Massafra e altri pazienti in dialisi presso i centri della rete privata accreditata. Domani si concluderà la vaccinazione dei pazienti trapiantati, entro sabato la somministrazione della prima dose ai pazienti ultra-fragili. Nei prossimi giorni saranno convocati i caregiver e conviventi dei pazienti trapiantati.In totale, sono state somministrate 1.900 dosi di Pfizer e 150 dosi di AstraZeneca a over 80 e categorie previste dal cronoprogramma del piano vaccinale.