Consegnato a Giovanna Bruno il Premio “Sindaco dell’Anno” firmato Amazing Puglia

Consegnato ieri nelle mani della prima cittadina Giovanna Bruno il Premio "Sindaco dell'Anno" firmato Amazing Puglia.Un premio che la Sindaca ha voluto dedicare ad uno dei suoi uomini più cari e stretti collaboratori, Alessandro D'Angelo.Giovanna Bruno è stata eletta Sindaco dell'anno dal Game Changers, l'appuntamento curato dal giornalista Fabio Mollica che monitora anno per anno le attività di politici e imprenditori, scegliendone il più rappresentativo per azioni e risultati.La scelta è ricaduta appunto sull'avvocato andriese, sindaca della città da ottobre 2020. A causa di un incidente occorsole qualche giorno addietro, la prima cittadina non ha potuto prendere parte alla cerimonia di premiazione e così questo pomeriggio la consegna del premio da parte di Fabio Mollica a Palazzo di Città. «Questo premio mi dà gioia, è una carezza anche perché giunge quasi al completamento del quarto anno di mandato, quindi siamo alle battute finali – commenta emozionata Giovanna Bruno – . Questa notizia mi ha scaldato il cuore perché significa che in qualche modo qualcosa è stata seminata in questo tempo. Da quattro anni abbiamo provato a cambiare il paradigma anche di dialogo con la città. Come linea politica questa Amministrazione ha scelto di porre le Persone al centro, di partire dalle persone che ritenevamo e riteniamo essere la prima grande Opera Pubblica su cui le istituzioni devono investire. Sono commossa e non è facile né scontato che dall'esterno si percepisca il tanto lavoro che si fa in maniera corale, quotidiana, sempre spendendosi tantissimo per il bene Comune».«Come Magazine abbiamo voluto premiare la buona amministrazione, dove ci sia stata la buona amministrazione – spiega il giornalista Fabio Mollica – E questo è avvenuto in tanti Comuni di Puglia. Quest'anno la nostra scelta è ricaduta su Andria dove abbiamo intravisto un grande cambiamento. Abbiamo ritenuto di premiare non solo quello che la sindaca sta facendo per cambiare questa città e risollevarla da una situazione debitoria abbastanza complessa ma anche per come parla ai cittadini e per il voler tenere i cittadini sempre informati di quanto accade».Tra i presenti ieri a Palazzo di Città, anche Antonio Pistillo, Ambasciatore dei Saperi e Sapori di Puglia, per Italia&friends promotore Territoriale.