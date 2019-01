Concorso nazionale "La bellezza del Natale": 2° posto al presepe del condominio di via Milite Ignoto 11 di Andria

A cura dell'associazione "Lacarvella", con sede a Trani ma che ha aderenti in molte parti del territorio nazionale, si è tenuta anche quest'anno la particolare "gara" tra manufatti, opere artistiche e sculture volte a figurare la Natività dal titolo "La bellezza del Natale".Evento messo a punto dalla sinergia tra diversi enti e associazioni: Presidente del Consiglio Regionale Regione Puglia, Città di Modugno, Noi per la Famiglia, blog "Modugno Meridiana", Veneto Autismo.La commissione, presieduta dal giornalista Marino Pagano, è stata composta anche dal vicepresidente, Luigi Pomarico, inoltre da Pina Leone, Antonio Russo, Camilla Galante, Raffaella Greco, Alessandro Porcelluzzi, Leonarda Manuzzi e dal critico d'arte Pietro Falco.Primo classificato l'Istituto comprensivo "Don Bosco" di Cutrofiano. Il lavoro è stato realizzato da alunni (gruppo H ragazzi speciali di inclusione, con le varie classi) guidati dal prof Carlo Dicillo e da tutti gli insegnanti di sostegno. I ragazzi hanno prodotto Natività e palline in cartapesta, rispettando la tradizione dei vecchi cartapestai leccesi. La capanna, i volti, le manine e i piedi sono stati realizzati in terracotta.Al secondo posto i privati del condominio di viale Milite Ignoto, 11 di Andria . Terzo è giunto Vito Cupertino, di Trani. "Premio artistico" poi a Teresa Dibenedetto Dell'Aquila e Valeria Postiglione. "Premio speciale" alla parrocchia Sant'Eusebio di Arconate, in provincia di Milano. Altro premio per l' "Originalità" al lavoro di Marizabeth Soto.A tutti i partecipanti è stato rilasciato un attestato di partecipazione. Premiazione ufficiale nei prossimi giorni a Cutrufiano.Ricordiamo che da dodici anni i condomini di via Milite Ignoto n. 11, proseguono una tradizione sentita e voluta da tutti, nessuno escluso. Quest'anno hanno realizzato un particolare presepe artigianale, fatto tutto a mano, centimetro per centimetro, con materiale di riciclo, soprattutto polistirolo. Una Natività, della misura di circa m 2,10 x 1,20, rappresentata alla periferia di Andria, proprio per trasmettere visivamente quella mancata accoglienza nella città degli uomini del Cristo Salvatore. Il presepe ha avuto il privilegio di essere stato visitato prima ed ammirato prima di Natale da mons. Luigi Mansi, vescovo di Andria che si è complimentato con gli autori di questa suggestiva e singolare rappresentazione artistica.