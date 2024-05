Comune di Andria: "Dove sono finiti i soldi per i cittadini con gravissime disabilità?"

"In consiglio comunale la maggioranza di centrosinistra assente come i soldi per i cittadini con gravissime disabilità che non si sa dove siano finiti!"Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali del centrodestra Luigi Del Giudice, Marcello Fisfola, Donatella Fracchiolla e Nino Marmo."Lo spettacolo al quale abbiamo assistito durante l'ultimo Consiglio Comunale ha evidenziato per l'ennesima volta la superficialità e il pressapochismo dell'Amministrazione targata Giovanna Bruno.Pur concedendo il beneficio del dubbio sulla eventuale "strategicità" delle numerose assenze tra le fila della maggioranza, ridotta di fatto ai minimi storici, non si possono tralasciare alcuni particolari politici a nostro avviso gravissimi.L'Amministrazione di centrosinistra, infatti, nonostante predichi continuamente di mettere al centro delle proprie attività "le persone", ha portato in Consiglio, con inspiegabile lentezza, la ratifica di una delibera di Giunta con cui viene offerta a oltre 343 disabili gravissimi non autosufficienti andriesi la possibilità di ottenere un sostegno economico messo a disposizione dalla Regione Puglia.Il dato sconcertante è che già da gennaio 2024 sarebbe stato possibile sbloccare questi fondi a vantaggio dei nostri concittadini più bisognosi che si sono visti arrecare danni "ulteriori", così come gli stessi Servizi Sociali di Andria scrivono che, a causa di questo vergognoso ritardo, ha addirittura spinto la Regione a sollecitare il Comune, nel marzo 2024, ad attivarsi il prima possibile rappresentando che "sono pervenute numerose segnalazioni da parte di disabili gravissimi non autosufficienti appartenenti all'Ambito di Andria con cui si evidenzia il mancato pagamento del contributo Sostegno familiare".Praticamente, nonostante ci siano i soldi, l'Amministrazione rimane ferma e non paga!Che vergogna…Al danno, però, si aggiunge la beffa.Zitta zitta, l'Amministrazione Bruno predispone una variazione di bilancio per finanziare il suo Festival della Legalità utilizzando il Contributo Fondo Sociale Ucraina.Nello specifico il Comune di Andria, dopo aver ricevuto un contributo di circa 35.000 euro dal Ministero dell'Interno allo scopo di rafforzare l'offerta di servizi sociali da parte dei Comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea, assegna circa 7.000 euro del Fondo Ucraina per l'organizzazione del Festival della Legalità, di fatto tradendo lo scopo del contributo stesso.Ad esplicita richiesta di delucidazioni posta dal Consigliere Comunale Luigi Del Giudice, né Sindaco, né Assessori né tantomeno Consiglieri di Maggioranza hanno saputo o voluto rispondere trincerandosi in un imbarazzato quanto assordante silenzio", concludono Luigi Del Giudice, Marcello Fisfola, Donatella Fracchiolla e Nino Marmo.