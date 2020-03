Comunali ad Andria, Lega: "Bene la caduta della pregiudiziale sull'unità"

Ecco i chiarimenti di Riviello e Miscioscia in merito al primo tavolo provinciale per la scelta del candidato sindaco di centro-destra

La Lega per Salvini Premier - affermano congiuntamente il coordinatore provinciale e fondatore Lega Puglia Giovanni Riviello ed il coordinatore cittadino Benedetto Miscioscia - in ordine ad alcune ricostruzioni giornalistiche ed a seguito del primo tavolo provinciale relativo alla scelta del candidato sindaco del centro-destra nella città di Andria, chiarisce quanto segue:



1) La Lega è ben lieta che sia caduta la pregiudiziale sull'unità politica della coalizione e ringrazia gli amici di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Idea-Cambiamo che, abbandonando ogni tentazione isolazionista, hanno mostrato e dichiarato la convinzione di correre uniti per vincere.



2) La Lega, prima forza politica della coalizione, ritiene di poter esprimere, con chiarezza ed autorevolezza, la candidatura a sindaco, forte di un percorso locale e provinciale avviato sin dal 2015 in questa città, che poggia su uomini e donne validi e capaci, pronti a confrontarsi senza paura con il giudizio elettorale.

Sempre in linea con la rinnovata unità di principi all'interno della coalizione, tutti, quindi, devono comprendere che essere uniti significa essere disponibili - pena la stessa unità ritrovata - a fare un eventuale passo indietro in favore anche di soluzioni che privilegino l'interesse primario dei cittadini di Andria, che chiedono risposte chiare ed unitarie, bandendo personalismi e fughe in avanti. Le ipotetiche candidature a sindaco, tutte umanamente degne, devono tuttavia fare i conti (politicamente) con l'obiettivo di ricucire il rapporto tra cittadini e politica dopo 12 mesi di gestione commissariale e la prematura caduta di una giunta di centro-destra di una città capoluogo di provincia.



3) La Lega chiede agli alleati capacità obiettiva di ascolto del territorio, onestà intellettuale, ragionevolezza ed intelligenza politica, facendo tesoro delle dinamiche del passato, ma con uno sguardo proiettato al futuro attraverso scelte coraggiose ed in linea con il volere della gente che chiede un rinnovamento della classe politica, a tutti i livelli, lavorando di concerto con progetti civici da sempre legati all'area politica cittadina di centro-destra".