Comizio di Giovanna Bruno Sindaco con i Ministri Boccia e Provenzano, il Segretario del Pd Zingaretti ed il Presidente della Regione Emiliano

Domani, venerdì 2 ottobre, dalle ore 19 alle 22 in Largo Appiani, ad Andria, è in programma il comizio di chiusura, saluto finale prima del voto 4 e 5 Ottobre di Giovanna Bruno candidata Sindaco.Interverranno, con la candidata Sindaco Bruno ed il Segretario cittadino del Pd, Giovanni Vurchio:- Francesco Boccia Ministro per gli Affari Regionali- Peppe Provenzano Ministro per il Sud- Nicola Zingaretti Segretario nazionale del Partito Democratico- Michele Emiliano Presidente della Regione PugliaE Giovanni Vurchio in un post sottolinea:"Quando le cose si fanno sul serio, si mobilitano tutti:-Andria non va lasciata sola;-Andria ha bisogno di questi FARI, di queste collaborazioni per poter risalire la china.Bisogna crederci, siamo ad una svolta, non imboccarla sarebbe pericoloso.Vi aspettiamo Tutti a largo Appiani (zona Inps) alle 19.00, con Boccia, Emiliano, Zingaretti, Provenzano.Non mancate e siate protagonisti di questa riscossa con Giovanna Bruno sindaco".