Combat Fitness: si rafforza in Puglia l'Accademia IBFF (Italian Boxing & Fitness Federation)

Powered by

Avendo avuto il riconoscimento e facendo parte del Nation Team IBFF, Maria Rosaria non ha perso tempo a ricompattare e promuovere sul territorio regionale gli istruttori già presenti e attivi sul territorio attraverso eventi di Special Class come recentemente svolto nella città di Brindisi (14 gennaio, ndr.) dopo il successo avuto a fine aprile nella città di Taranto.

In questo secondo evento si è avuta una grossa partecipazione tanto da dover stoppare le adesioni.

Per chi non conosce questa disciplina, IBFF® dedicato interamente al Combat Fitness in tutte le sue declinazioni. Un metodo che prende spunto reale dalla boxe e dalle arti marziali, senza leziosismi coreografici, senza stress mnemonici con l'obiettivo di essere efficaci, credibili e vicini al mondo del ring. La filosofia è quella di allenarsi ed allenare con semplicità e coerenza metodologica e con la consapevolezza che si può creare una lezione allenante, divertente ed intensa smontando la convinzione della necessità del "fare tanto" e puntando sull'imprescindibilità del "fare bene". Perchè il tanto talvolta può diventare superfluo.

A breve si svolgeranno altre due Special Class a Lecce e Taranto ma l'obiettivo prefissato sarà a nel mese di settembre dove, in occasione del ventesimo anniversario dell'Asd Latin American Style, l'evento si farà nella nostra città di Andria.

Prende sempre più forma e si rafforza in Puglia l'Accademia IBFF (Italian Boxing & Fitness Federation) del Master Vincenzo Mazzarella, grazie al coordinamento della Presenter - Instructor Maria Rosaria Adduasio, presidente della ASD Latin American Style di Andria.