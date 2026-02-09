Cluster ad andria
Cluster 1, nasce un nuovo spazio sportivo polifunzionale ad Andria

Domani 10 febbraio l'inaugurazione

Andria - lunedì 9 febbraio 2026 13.54 Comunicato Stampa
E' in programma domani 10 febbraio alle ore 19,30 l'inaugurazione del CLUSTER 1, nel quartiere Monticelli – zona via Umbria, via Marche, via Po. Si tratta del nuovo polo sportivo multifunzionale collettivo. Si tratta della misura 3, investimento 3.1, nell'ambito del PNRR Missione 5 – inclusione e coesione avente l'obiettivo di favorire il recupero di aree urbane degradate con finalità di recupero anche sociale.  

E' stata investita la somma d un milione e mezzo circa per un'area di circa 3.100 mq. L'intervento ha trasformato il lotto suddividendolo in quattro aree distinte posizionate su quote differenti con una sorta di terrazzamento.

E' stato realizzato un impianto sportivo outdoor con lo skate park, uno street basket, un campo da padel, uno di pallavolo, oltre ad un blocco servizi con funzioni di deposito attrezzi e spogliatoi.

A tagliare il nastro sarà l'Amministrazione Comunale con il Sindaco, l'Assessore al Quotidiano con delega ai Lavori Pubblici e Patrimonio e l'Assessora alla Bellezza con delega allo Sport, insieme ai rappresentanti delle associazioni sportive, della scuola e della parrocchia.
