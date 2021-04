Circa 500 vaccinati al giorno ad Andria, Sindaco Bruno: "Preoccupa il permanere in zona rossa della Puglia"

Social Video 4 minuti Il punto sulle vaccinazioni giornaliere ad Andria

"Soddisfazione dei lavoratori socialmente utili, lieti di essere occupati per qualche ora al giorno, lieti di fare qualcosa per la città. Mi hanno mostrato con orgoglio le immagini di alcune aree ripulite.Mentre preoccupa il permanere in zona rossa sella Puglia, con un disagio sociale sempre più evidente e con la paura da covid che circola prepotente tra di noi, continua la campagna vaccinale a San Valentino, dove quasi 500 soggetti sono stati vaccinati oggi.A questo dato, bisogna aggiungere pure quello delle vaccinazioni in altri punti della città, oltre al lavoro dei medici domiciliari.Sabato 17 l'hub sarà aperto dalle 9 alle 14, vaccinando ultraottantenni e tutti coloro che, essendo nati tra il 1942 e il 1947, non si sono ancora vaccinati.Domenica il polivalente è chiuso.Si riparte lunedì 19.4 con orario continuato dalle 9 alle 17".E' l'annuncio contenuto nel video/post del Sindaco Bruno, diffuso ieri sera via social