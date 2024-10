Cibo straniero spacciato per italiano: Coldiretti in prima linea contro le “fake in Italy”

Presentata a Bari la focaccia barese da Guinness dei primati, un gigante dal peso di 40Kg e 2 metri di diametro, la versione oversize di uno dei 365 prodotti riconosciuti tradizionali dal Ministero dell'Agricoltura, ottenuti secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni. E' stata presentata da Coldiretti Puglia alla Fiera del Levante, al mercato regionale dei contadini di Campagna Amica per chiudere in bellezza con i cittadini – consumatori la kermesse della Campionaria.Il gigante del Made in Italy del territorio pugliese, è stato fatto con 25 chili di farina, 5 litri di olio extravergine di oliva e 20 chili di pomodori, ingredienti rigorosamente prodotti in Puglia, un elogio alla Dieta Mediterranea per una maxi degustazione di bontà dedicata ai cittadini presenti nel quartiere fieristico, dove il cibo ha dominato la scena durante la 87^ Fiera del Levante con i testimonial della Dieta Mediterranea portati nel mercato di Campagna Amica dagli agricoltori custodi della biodiversità.Primati che vanno però difesi dal fenomeno del "fake in Italy", il cibo straniero spacciato per italiano sfruttando il concetto di ultima trasformazione sostanziale per gli alimenti, quello che tecnicamente si chiama codice doganale. In questo modo cosce di prosciutto estero dopo essere state salate e stagionate vengono vendute per italiane e lo stesso capita col latte straniero che diventa mozzarella italiana. Una frode contro la quale è partita dal Brennero una grande mobilitazione di Coldiretti con obiettivo la raccolta di un milione di firme per una proposta di legge europea di iniziativa popolare sulla trasparenza di quanto portiamo in tavola.Il Made in Italy dal campo alla tavola targato Puglia è rappresentato da un totale di 60 Cibi e Vini certificati DOP IGP, la regione numero 8 in Italia per prodotti DOP IGP STG, a cui si aggiungono le 4 STG nazionali e le 2 bevande spiritose IG regionali, per un totale di 66 Indicazioni Geografiche. La Puglia può contare su 623 specie autoctone vegetali a rischio di estinzione – aggiunge Coldiretti Puglia - 365 prodotti riconosciuti tradizionali dal Ministero dell'Agricoltura, 11 prodotti DOP (5 oli extravergini, patata novella di Galatina, Pane di Altamura, canestrato pugliese, mozzarella di bufala e oliva Bella di Cerignola, caciocavallo silano, oltre alla DOP 'mozzarella di Gioia del Colle), 9 IGP per l'olio di Puglia, la lenticchia di Altamura, la burrata di Andria, la Cipolla Bianca di Margherita, l'Uva di Puglia, il Carciofo Brindisino, l'Arancia del Gargano, il Limone Femminello del Gargano e le Clementine del Golfo di Taranto e 29 vini DOC e 6 IGP. Ma anche la superficie agricola destinata a biologico raggiunge i 321mila ettari in Puglia dove il settore torna a crescere, con un aumento del 12% in 1 anno, confermando la Puglia al top della classifica nazionale per l'agricoltura biologica e con Campagna Amica la più ampia rete dei mercati di vendita diretta degli agricoltori.Va tutelato quotidianamente il Made in Italy agroalimentare contro l'import di prodotti agricoli e agroalimentari da Paesi stranieri che non rispettano le stesse regole di sicurezza alimentare e ambientale e di rispetto dei diritti dei lavoratori e che spesso vengono spacciati per tricolori sfruttando il codice doganale che consente di "italianizzarli" grazie a minime lavorazioni La campagna può essere sostenuta firmando in tutti i mercati contadini di Campagna Amica e negli uffici Coldiretti e sarà promossa anche sui social media con l'hashtag #nofakeinitaly.