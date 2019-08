Cattivi odori nella Città della Disfida, D'Ambrosio (M5S) critica la legge regionale "completamente fallimentare"

E' duro il commentato, pubblicato sulla sua pagina fb, del parlamentare pentastellato Giuseppe D'Ambrosio, sulla vicenda del cattivo odore che si respira nella città di Barletta e non solo:Manuale- la puzza in città. Come prendere in giro i cittadini.Tantissimi cittadini della nostra provincia, in questi giorni, si stanno lamentando della terribile puzza che costringe addirittura ad essere chiusi in casa al caldo piuttosto che uscire fuori e sentirsi male per l'estremo cattivo odore.Ecco il cattivo odore, la puzza!La regione Puglia nel 2014 aveva realizzato un'ottima legge regionale contro le aziende che producono tali emissioni a tutela dei cittadini ma ecco che arrivano le proroghe a tale legge. Non una ma due proroghe per continuare a provocare quello che in questi giorni stiamo subendo tutti!Sapete chi è il protagonista di queste proroghe?Caracciolo, il consigliere regionale barlettano del PD, che oggi, con un'incredibile faccia di bronzo, dichiara quello che potete vedere in foto.Lo stesso che vanta poi una legge regionale sempre sulle emissioni odorigene (puzza) fatta quest'anno, completamente fallimentare e già impugnata dal Governo.Lui che con le sue proroghe protegge gli interessi di queste aziende che inquinano, oggi finge di essere interessato ai cittadini.Semplicemente da Manuale!Ecco come prendere in giro i cittadini in maniera perfetta!"