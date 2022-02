Castel del Monte, la Regione finanzia progetto da 100mila euro

Domani, giovedì 3 febbraio, alle ore 17.00, è in programma una conferenza stampa a Palazzo di Città per presentare i dettagli del progetto di valorizzazione di Castel del Monte, candidato ai fondi resi disponibili dalla Regione per i siti Unesco in Puglia. Presentato nelle settimane scorse il progetto è stato approvato e finanziato dalla sezione Turismo della regione.Ricordiamo che sono quattro i siti riconosciuti dall'Unesco che costituiscono la prima carta d'identità di una regione come la Puglia, dove la natura ha sposato la cultura e dove le millenarie tradizioni di questa terra si sono intrecciate con quelle dei tanti popoli che hanno attraversato la storia italiana.Con Castel del Monte, patrimonio Unesco dal 1996, vi sono l'incantevole borgo di Monte Sant'Angelo, iscritto nella lista il 25 giugno 2011, con il Santuario di San Michele Arcangelo. Altro luogo noto in tutto il mondo è il "paese dei trulli", Alberobello, con i suoi oltre 1000 trulli disseminati sulle stradine scoscese dei rioni, abitazioni costruite secondo un'antichissima tecnica architettonica della tradizione contadina. È anch'esso sito Unesco dal 1996. Ultimo sito pugliese iscritto nella Heritage List è la Foresta Umbra, nel Parco nazionale del Gargano, anch'esso parte del sito seriale "Foreste primordiali dei faggi dei Carpazi e di altre regioni d'Europa", inserita nel 2017.Alla conferenza stampa interverranno il Sindaco, avv. Giovanna Bruno e l'Assessore con delega alla valorizzazione di Castel del Monte, dr. Cesareo Troia.