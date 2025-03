Castel del Monte dà il benvenuto alla primavera inaugurando il servizio “Pet Friendly”

Informazioni per il pubblico:

Questa mattina, in occasione dell'evento "Primavera a Castel del Monte",, hanno visitato il capolavoro di architettura medievale, accompagnati dal proprio animale domestico, sperimentando così ilpredisposto dallaIl servizio è stato pensato per rendere la visita ancora più inclusiva e accogliente, offrendo ai visitatori la possibilità di, fino a un massimo di. Un'opportunità ancora poco diffusa nei musei italiani ed esteri,che pone Castel del Monte tra i luoghi più all'avanguardia nell'offerta di esperienze culturali accessibili a tutti.Nel rispetto delle normative vigenti, l'ingresso dei cani di grossa taglia rimane vietato in gran parte dei luoghi della cultura, ad eccezione dei cani guida per i quali non è prevista alcuna restrizione. Gli animali di piccola taglia, invece, possono accedere solo se inseriti nel trasportino. Il nuovo servizio, che include un, consente ai turisti di godersi la visita senza rinunce. Chi viaggia con il proprio amico a quattro zampe e non è provvisto di trasportino potrà vivere l'esperienza culturale senza difficoltà.- Il servizio è stato pensato per chi desidera visitare il Castello con il proprio inseparabile amico. Così, gli amanti dell'arte e degli animali potranno finalmente unire queste due passioni senza rinunce.».si consiglia di pianificare la visita contattando i canali ufficiali per ricevere informazioni sulla prenotazione del trasportino e sulle specifiche di ammissione degli animali.