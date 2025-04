Carmen Fiorella: «Mi assumo le mie responsabilità, chiedo scusa a tutti»

«Rompo il silenzio e il riserbo che ho mantenuto dall'inizio di questa vicenda per assumermi pubblicamente tutte le responsabilità di quanto è accaduto. Sono stata accecata dall'ambizione di poter ricoprire un ruolo professionale che ritenevo potesse coronare il mio percorso di studi e la mia esperienza di lavoro nel campo delle Risorse umane, essendo laureata in Scienze delle Amministrazioni all'Università degli Studi di Bari, avendo conseguito un master in Organizzazione del Personale all'Università Bocconi e svolgendo l'attività di consulente delle Risorse umane in un'importante azienda privata. Chiedo scusa a tutti, in primis al Presidente, al Consiglio d'amministrazione, ai Commissari di concorso e a tutti i dipendenti di Aeroporti di Puglia, all'Università di Bari e alla mia famiglia. Soprattutto chiedo scusa pubblicamente, come ho subito fatto in privato, a mio marito, che era totalmente ignaro e che sta subendo ingiustamente le conseguenze delle mie azioni. Sono pronta a rispondere del mio comportamento davanti alle autorità preposte, ma è giusto che paghi chi ha sbagliato e nessun altro». Così Carmen Fiorella, moglie del consigliere regionale Filippo Caracciolo, sulla vicenda dell'assunzione in Aeroporti di Puglia.