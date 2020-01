Capodanno, la settimana bianca "speciale" dello Zenith

"Viaggiando ricarichiamo le pile, torniamo come nuovi. Dobbiamo concederci di partire per ricominciare poi meglio di prima.... Lo Zenih verso le alte vette".Con questo messaggio i ragazzi del centro Zenith di Andria, insieme al presidente Antonello Fortunato hanno salutato gli amici prima di partire per Prati di Tivo, sul Gran Sasso in Abruzzo, luogo dove hanno deciso di trascorrere la fine dell'anno e augurarsi un buon 2020.Non è il primo viaggio che fanno, sia in estate che in inverno si regalano questo "sogno" e così dimostrano che i limiti se ci sono si possono superare. Del gruppo fa parte anche Riccardo, il suo 2019 è da ricordare perché a novembre ha firmato insieme a Marianna, un contratto a tempo indeterminato e ora entrambi lavorano in un bar di Andria."Con l'attività ordinaria e con i nostri viaggi l'obiettivo che perseguiamo è quello di offrire a questi ragazzi una qualità di vita soddisfacente, sviluppare l'autonomia e dimostrare, senza presunzione, che traguardi importanti si possono raggiungere con l'impegno di tutti", spiega Antonello Fortunato.